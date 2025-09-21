El momento en que dos eVTOL de Xpeng chocan en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo

Dos aeronaves futuristas de Xpeng, diseñadas para el despegue y aterrizaje vertical eléctrico (eVTOL), colisionaron en pleno aire durante un ensayo. El incidente tuvo lugar en Changchun, China, en el contexto de los preparativos para un espectáculo aéreo. Este suceso ha generado preocupación por la seguridad justo en vísperas del inicio de la producción de estos novedosos vehículos.

Tras la colisión, uno de los aparatos logró aterrizar sin problemas, mientras que el otro se estrelló y se incendió posteriormente. Aunque el accidente no reportó víctimas mortales, sí se registró un herido leve, según los informes. El suceso se produce en un momento en el que Xpeng plantea una línea vanguardista en todos sus áreas de desarrollo, desde la automoción hasta la robótica.

El accidente de Changchun y los ambiciosos planes de Xpeng

Según la información disponible, recogida en el medio Carscoops, los aparatos implicados son los mismos modelos que se integran en el Land Aircraft Carrier, un vehículo de seis ruedas. Cada aeronave cuenta con un diseño de seis rotores con hélices y brazos que pueden plegarse. Están diseñados para operar tanto bajo control manual como en modo de vuelo autónomo, si bien no se ha especificado bajo qué modo se realizaba la prueba.

Además, en un comunicado emitido a CNEVPost, Xpeng confirmó que ambas aeronaves participaban en un ejercicio de formación cuando colisionaron al volar demasiado cerca la una de la otra. Afortunadamente, uno de los aparatos pudo aterrizar de forma segura, pero el otro sufrió daños considerables y acabó incendiándose tras la caída.

Xpeng, conocida por sus avanzados coches eléctricos en China, ha invertido más de una década en el desarrollo de estos ambiciosos vehículos voladores. La compañía está incluso construyendo una factoría específica de 180.000 metros cuadrados en la Zona de Desarrollo de Guangzhou para su producción. Este proyecto, que busca llevar la movilidad de la carretera al cielo, sufrió un importante revés esta semana.

Pese a este contratiempo, Xpeng mantiene sus metas de producción. La compañía planea iniciar la fabricación en serie de su "nave nodriza" AeroHT de seis ruedas y del eVTOL para clientes a partir de 2026. Los precios se estiman en unos dos millones de yuanes, o aproximadamente 281.000 dólares, y Xpeng ya cuenta con miles de pedidos anticipados para estos exclusivos vehículos recreativos. La fábrica, con capacidad para 10.000 unidades anuales, pone de relieve las aspiraciones de la compañía en el sector de la movilidad aérea, permitiendo al eVTOL operar hasta 500 metros de altura.