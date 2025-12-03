Movistar mejora sus tarifas: ahora tiene más GB en móvil y la fibra es más barata

Movistar le ha metido una marcha más a sus tarifas más simples. Hablamos de las de fibra o de móvil —no fibra + móvil—, que mejoran notablemente gracias a una reconfiguración tanto de precios como de GB, en el caso de las tarifas móviles.

A grandes rasgos, las tarifas móviles ahora ofrecen muchos más GB —en algunos casos, casi el triple en la opción más básica— por un poco más de dinero, mientras que las tarifas ilimitadas se abaratan. En la fibra, el precio definitivobaja.

Móvil

Antes: 20 GB por 18 euros. Ahora: 50 GB por 20 euros

Antes: 50 GB por 29 euros. Ahora: 100 GB por 30 euros

Antes: GB ilimitados por 38 euros. Ahora por 35 euros

Antes: 2 líneas con GB ilimitados por 52 euros. Ahora por 50 euros

Tarifas móviles de Movistar Movistar

Movistar nunca ha tenido tarifas móviles baratas, ni tampoco ahora las tiene. Su principal foco son los paquetes de fibra y móvil, y la fibra. Es una operadora “premium”, como Orange o Vodafone, que, más allá de fibra o móvil, ofrece televisión completa, plataformas de streaming, servicios de seguridad y otras prestaciones. Prestaciones que no pueden conseguirse en otras compañías, por ello lo de "premium".

Sigue sin tener tarifas móviles baratas, pero ahora resultan bastante más atractivas. Mejoran sus prestaciones por un poco más de dinero o incluso bajan de precio en el caso de las ilimitadas. Además, esta operadora siempre cuenta con la ventaja de su cobertura 5G+ (que no simple 5G), una de las mejores del país. Aplica este estilo premium a solo móvil, pero ahora con mejor relación precio/GB.

Fibra

En el caso de la fibra sucede algo distinto. Movistar ofrece un primer año con precios muy rebajados, y sin permanencia, pero tras esos 12 meses el precio vuelve a su tarifa estándar, sin promoción. Lo que ha hecho ahora es reducir ese precio final.

Fibra de 300 Mb : 19,90 euros al mes durante los primeros meses y luego 30 euros (antes eran 34 euros)

: 19,90 euros al mes durante los primeros meses y luego 30 euros (antes eran 34 euros) Fibra de 600 Mb : 24,90 euros al mes durante los primeros meses y luego 35 euros (antes eran 38 euros)

: 24,90 euros al mes durante los primeros meses y luego 35 euros (antes eran 38 euros) Fibra de 1 Gb: 29,90 euros al mes durante los primeros meses y luego 45 euros (antes eran 48 euros)

Tarifas de fibra en la web de Movistar Movistar

Estos cambios en fibra y móvil forman parte de los últimos ajustes que ha realizado Movistar. Recientemente, ha subido precios sus tarifas, pero, al mismo tiempo, incorporado FlixOlé y recuperado la NBA junto con otras ligas deportivas para Movistar Plus+.

Si bien los cambios de año suelen ser movidos para el sector de las operadoras, con modificaciones en tarifas, servicios y prestaciones el salto de 2025 a 2026 está siendo especialmente intenso. No solo Movistar está reestructurando su oferta, sino también sus principales competidoras: Orange y Vodafone. Todas quieren incorporar más servicios para captar el mayor número de clientes mientras suben los precios en sus combinados más completos.