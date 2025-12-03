Movistar recupera la NBA, y lo hace acompañada de la Liga Endesa, NFL, Serie A y Bundesliga

Ya es oficial: la NBA vuelve a Movistar. No lo hace al completo, sino con una selección de partidos. Sin embargo, a este esperado regreso se suman todos los encuentros de la Liga Endesa, una selección de encuentros de la NFL y un partido por jornada de la Serie A italiana y la Bundesliga alemana.

Mediante un acuerdo con DAZN, propietario de los derechos de emisión de estas competiciones, Telefónica ha conseguido traer de vuelta dichas ligas. Lo hará desde el 11 de diciembre, fecha en la que regresan todas. Eso sí, dependiendo de la versión de Movistar Plus+ que tengas, podrás ver todas estas competiciones o no, como explicaremos más adelante.

La NBA regresa acompañada

Todas las pistas apuntaban a la vuelta de la NBA a Movistar, y así ha sido. Tras la llegada de esta competición a Orange, junto a la Liga Endesa, se descubrió que Movistar Plus+, en su versión para clientes de fibra y móvil, estaba probando tres diales: “DAZN Baloncesto”, “DAZN Baloncesto 2” y “DAZN Baloncesto 3”.

Sabiendo que era DAZN quien poseía los derechos de emisión de la NBA, junto a Amazon, y que hasta hace poco Movistar ofrecía esta competición, lo más probable es que ambas compañías estuviesen preparando su regreso a la plataforma azul. Algo que, finalmente, se ha confirmado.

Movistar Plus+ ya lo ha anunciado oficialmente, indicando que desde el 11 de diciembre volverán las siguientes competiciones:

NBA: una selección de partidos

Liga Endesa ACB: todos los partidos

NFL: una selección de partidos

Serie A: un partido por semana

Bundesliga: un partido por semana

Quienes podrán ver todas las competiciones

Sin embargo, esto no significa que todos los clientes de Movistar Plus+ vayan a disfrutar de toda esta oferta, al menos de momento.

Para entenderlo, hay que recordar que Movistar Plus+ tiene dos versiones: una plataforma de streaming para usuarios de cualquier operadora, similar a Netflix (9,99 euros al mes), y otra que es la televisión propia de Movistar (13 euros al mes).

Ambas comparten nombre y un catálogo muy parecido. No obstante, la versión de Movistar cuesta algo más (13 euros vs. 9,99 euros). Parte de esta diferencia se justifica porque incluye algo más de contenido, pero, sobre todo, porque permite añadir paquetes adicionales, como Todo el fútbol (LaLiga o la Champions al completo).

Es en esta última versión donde llegarán la NBA, la NFL y todos los partidos de la Liga Endesa. Falta por saber si estarán disponibles solo con la cuota base de 13 euros o si se integrarán dentro de paquetes, como Deportes Total (24 euros al mes). Es algo a lo que ha sucedido hace pocos días con la integración de FlixOlé.

Solo pueden acceder a esta modalidad los clientes de Movistar que tengan una tarifa de fibra y móvil. Mediante estas tarifas, llamadas “miMovistar”, es posible contratar Movistar Plus+ en esta versión ampliada.

Por otro lado, está la plataforma para cualquier persona, Movistar Plus+, al estilo de Netflix o HBO Max. También es de Movistar, cuesta 9,99 euros al mes y ofrece un catálogo muy completo de fútbol, series, cine y entretenimiento. Eso sí, no permite añadir paquetes y ciertos contenidos —pocos— están limitados. En este caso, al menos de primeras, no llegan la NBA, la NFL ni la Liga Endesa.