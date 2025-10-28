Orange tienta a su clientes con un mega-descuento para su paquete de fibra, móvil, fijo y todo el futbol

La inmensa mayoría de promociones que lanzan las operadoras van destinadas a no clientes, puesto que el objetivo es atraer a gente nueva a la compañía. Sin embargo, con esta oferta de Orange sucede lo contrario: ofrece un descuento de 41,10 euros al mes durante 12 meses (en total 493,20 euros de ahorro) para ya clientes, según ha revelado Xakata.

El paquete tiene un precio original de 137 euros, pero se queda en 95,90. También hay otra versión menos completa, pero más barata, que igualmente está muy rebajada. Las dos incluyen fibra, móvil, fijo, todo el fútbol y una plataforma de streaming a elegir entre Netflix, Disney+, HBO Max o Prime. A continuación profundizaremos en qué ofrece cada una, de más barata a más cara, y cómo contratarlas.

Opción B: 70,70 euros

Precio de 70,70 euros al mes por 12 meses (descuento de 30,30 euros al mes). Luego vuelve a su precio original de 101 euros al mes

con Wi-Fi 7 Línea móvil 5G+ de GB ilimitados y llamadas ilimitadas

Todo el fútbol (todos los partidos de Champions, LaLiga, Europa League, Supercopas, etc.)

Opción A: 95,90 euros

Precio de 95,90 euros al mes por 12 meses (descuento de 41,10 euros al mes). Luego vuelve a su precio original de 137 euros al mes

con Wi-Fi 7 2 líneas móviles 5G+ de GB ilimitados y llamadas ilimitadas

Todo el fútbol (todos los partidos de Champions, LaLiga, Europa League, Supercopas, etc.)

La diferencia es que este paquete incluye fibra de 1 Gb, en vez de 600 Mb, y dos líneas móviles ilimitadas (en GB y llamadas), en vez de una.

Cómo contratarlas