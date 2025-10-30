Balizas V16
Comprar la baliza V16 ahora es más barato en Movistar: tiene un descuento de más del 30%
Tanto para clientes como para no clientes, la baliza V16 de Movistar pasa de 49,99 a 34,90 euros. También se rebaja un paquete de dos unidades, que se queda en 54,90 euros
Movistar ha rebajado sus balizas de emergencia V16. Antes una unidad costaba 49,99 euros, pero ahora se queda en 34,90 euros. También está disponible el pack de dos unidades, que anteriormente tenía un precio de 99,98 euros, y ahora de 54,90 euros.
La operadora de Telefónica ha optado por rebajar ambos productos por sus Blue Weeks. Básicamente son las rebajas en Movistar saca de octubre a noviembre para adelantarse al Black Friday. Durante este periodo, también se ofertan otros productos.
Obligatoria para 2026
Desde el 1 de enero de 2026 deberás llevar obligatoriamente una baliza V16 en tu coche. Si surge un problema en la calzada, tendrás que situarla en la parte superior del vehículo para advertir a otros conductores del estado de tu coche, al igual que sirve para avisar de una emergencia en carretera a la DGT. Sustituirán a los tradicionales triángulos, que implican más riesgo de atropello.
Al igual que Orange o Vodafone, Movistar las ofrece. La operadora azul las vende tanto a clientes como a no clientes; eso sí, quienes lo sean podrán adquirirla por plazos. Pueden adquirirse en su web, pero también en las tiendas de Movistar.
Dicho esto, la baliza está homologada y cuenta con todo lo necesario para ser funcional en caso de usarse. Resulta visible a 1 kilómetro a 360º y envía automáticamente la posición exacta del vehículo a la DGT al activarse.
Acerca de su diseño, puede resistir golpes y caídas. Además, cuenta con certificación IP54, por lo que aguanta el polvo y la lluvia. En cuanto a su duración de uso, integra una SIM Internet of Things (IoT) de uso gratuito, válida hasta 2038, por lo que no tendrás que cambiar la SIM durante 12 años ni tener que pagar costes de mantenimiento, al margen de las pilas con las que funciona.
