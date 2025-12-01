Vodafone mejora su TV: más cine, series y un surtido de canales

Si tienes Vodafone TV, desde hoy puedes ver más canales por el mismo precio. La plataforma televisiva de la operadora roja añade ahora a su oferta una selección de canales de cine y series que antes formaban parte de paquetes de pago.

En concreto, se incorporan AMC+ Connect, AXN, AXN Movies, BBC Series, Star Channel y Warner TV. A estos seis se suman Warner TV Now, AXN Now y BBC Player, nuevas plataformas que llegan a Vodafone TV. Además, la compañía añadirá ocho canales FAST desde el próximo 18 de diciembre.

Todas las mejoras de Vodafone TV

Vodafone TV cuenta con una versión básica disponible para todos los usuarios. Quienes quieran acceder a más contenido pueden añadir plataformas de streaming o paquetes temáticos, que incluyen canales exclusivos.

Lo que ha hecho Vodafone es trasladar varios de esos canales exclusivos a la versión básica. Estos son los que cualquier cliente puede ver desde ahora:

AMC+ Connect

AXN

AXN Movies

BBC Series

Star Channel

Warner TV

No todos los canales de pago pasan a ser gratuitos. Algunos, como Cazavisión (Pack Caza), Vivid TV (Pack Adultos) o National Geographic (Pack Documentales), seguirán dentro de sus respectivos paquetes.

La incorporación no se queda ahí. Desde el próximo 18 de diciembre, Vodafone TV también sumará ocho canales FAST:

Cine Friki

Crimen e Historia

Cry Babies

El Reino Infantil

Historia y Vida

Movie Music

Todo Novelas

Viajes y Sabores

Ojo, solo podrán verse mediante decodificador. Los FAST se financian con publicidad, igual que los de la TDT, y muchos también están disponibles en otras plataformas como Pluto TV.

Para cerrar las novedades de diciembre, también se integrarán AXN Now y Warner TV Now, junto con BBC Player, hasta ahora exclusiva de Movistar Plus+.

¿Por qué Vodafone añade nuevos canales sin subir precios? Porque la competencia entre operadoras es feroz y, si a igualdad de coste, otras ofrecen más contenido, los clientes buscarán alternativas. Es una forma sencilla, pero completa, de actualizarse y ofrecer mucho más para un cliente que no para de recibir más ofertas televisivas, ya que cada vez más compañías lanzan sus propias televisiones.