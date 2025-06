Para mí, mucho mejor que 'Los Bridgerton’: este drama es brillante y muy poco conocido

Aunque Los Bridgerton es una de las series de drama romántico de época que más han gustado, creo que hay otra muy parecida que la supera o que, al menos, está a su altura. Y es que cuando me piden una recomendación parecida, la primera serie que me viene a la mente es The Buccaneers, una de las joyas ocultas del catálogo de Apple TV+.

He de reconocer que antes de ver la serie, tenía pocas expectativas y la vi porque me gusta explorar las alternativas de Apple frente a series de éxito. Pero me acabó convenciendo y estoy deseando ver su segunda temporada, que se estrenó hace escasos días. La trama se centra en la historia de cinco jóvenes estadounidenses adineradas, conocidas como "bucaneras", que llegan a Londres con la misión de casarse con aristócratas británicos.

Cinco jóvenes, un mismo destino: conquistar la alta sociedad británica

Nan St. George, la protagonista, es el alma rebelde del grupo. Inteligente, libre y poco dispuesta a seguir las normas impuestas, su historia mezcla romance, escándalos familiares y descubrimientos personales que desafían todo lo que creía saber sobre sí misma. A su lado están Jinny, Lizzy, Mabel y Conchita, cada una con su propia lucha entre lo que se espera de ellas y lo que realmente desean.

La serie destaca por su estilo: vestuarios espectaculares, escenarios de ensueño y una banda sonora que incluye desde canciones pop hasta piezas originales, logrando un contraste fresco con su ambientación victoriana. Pero más allá de lo visual, The Buccaneers ofrece un enfoque más profundo que otros dramas similares: habla de feminismo, identidad, lealtad y los límites de la libertad en un mundo lleno de apariencias.

Si te gustan los dramas de época con un toque moderno, The Buccaneers es tu nueva serie imprescindible. Su primera temporada ya está disponible al completo en Apple TV+, plataforma donde ya se ha estrenado su segunda, que resolverá los misterios que quedaron abiertos. Así que ya sabes, si Los Bridgerton te gustó, The Buccaneers también te encantará.

The Buccaneers no solo atrapa por su estética y sus giros de guion, sino por cómo pone el foco en mujeres que luchan por decidir su propio destino. Una historia de amor, amistad y rebelión en un mundo que no les pertenece, pero que están dispuestas a conquistar.