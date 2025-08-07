Muy pronto todos los iPhone y Apple Watch del mundo tendrán un cristal fabricado en Estados Unidos

Apple ha anunciado recientemente el American Manufacturing Program, un plan con el que busca aumentar significativamente la fabricación de sus productos en Estados Unidos. El objetivo es alinearse con las exigencias del presidente Donald Trump y evitar los aranceles y tarifas que amenazan con hacer inútil el traslado parcial de la producción a países como India.

Como parte de este programa, Apple ha firmado un nuevo acuerdo con Corning, la empresa especializada en cristales, para fabricar el 100 % de los cristales destinados al Apple Watch y al iPhone en territorio estadounidense. La producción se llevará a cabo en una planta ubicada en el estado de Kentucky.

La cadena de suministro de cristales más avanzadas del mundo

Como parte del compromiso de invertir 100.000 millones de dólares adicionales en fabricación nacional, Apple ha anunciado que 2.500 millones se destinarán a reforzar su asociación con Corning. Gracias a este nuevo proyecto, el 100 % del vidrio de la cubierta de los iPhone y Apple Watch que se venden en todo el mundo se fabricará por primera vez en Estados Unidos.

Este acuerdo refuerza una relación que se remonta al primer iPhone en 2007. Fue el propio Steve Jobs quien convenció al entonces CEO de Corning para producir el cristal frontal del iPhone a gran escala, una de esas historias que Walter Isaacson recoge en su biografía del cofundador de Apple.

Tal y como ha anunciado Tim Cook, Apple y Corning se han unido para crear la línea de producción de vidrio más avanzada jamás construida para smartphones. Gracias a la fabricación local, cualquier usuario del mundo que compre un iPhone o un Apple Watch tendrá en sus manos vidrio de precisión hecho en Kentucky.

Se trata de un plan ambicioso, aunque por ahora sin fechas concretas. Apple ha dicho que muy pronto todos los iPhone y Apple Watch del mundo incluirán vidrio fabricado íntegramente en Estados Unidos, pero no ha especificado cuándo. Con la serie iPhone 17 y los nuevos Apple Watch a la vuelta de la esquina, todo apunta a que será el año que viene.