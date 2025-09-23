Inteligencia Artificial
Nano Banana podría llegar a los iPhone dentro de Image Playground
Apple trabaja en expandir Image Playground con nuevos modelos de inteligencia artificial, donde Nano Banana de Google podría ser el próximo.
Una de las funciones de Apple Intelligence es Image Playground, una app con la que es posible crear imágenes a través de un prompt de manera local y privada. Sin embargo, esta aplicación no ofreció los resultados que Apple esperaba y, por ello, en iOS 26 se añadió la compatibilidad con ChatGPT para generar imágenes con el modelo de OpenAI.
Y parece que ChatGPT podría no ser el único en integrarse dentro de Image Playground. El medio especializado en Apple, 9to5Mac, ha encontrado referencias en el código de la primera beta de iOS 26.1, recientemente lanzada, que indican que Apple se estaría preparando para añadir nuevos modelos, pudiendo ser uno de ellos Nano Banana de Google.
Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos
Es bien sabido que Apple va tarde en el campo de la inteligencia artificial y, mientras construye su propio asistente, ha tenido que aliarse con empresas rivales para mejorar a Siri, como con la integración de ChatGPT o la ayuda al programar en Xcode mediante Claude. Estas alianzas demuestran que a Apple no le importa recurrir a modelos de la competencia, incluso siendo muy directos.
De hecho, Google Gemini es posiblemente el próximo modelo que se integre en iOS, aunque esa opción ha ido perdiendo fuerza. Lo que se conoce hasta ahora es que la compañía estaría desarrollando una versión adaptada para ejecutarse en la nube de Apple, la cual se apoya en Private Cloud Compute.
En cuanto a cómo sería esta integración, lo más probable es que se lleve a cabo de forma similar a ChatGPT: Nano Banana, o el modelo que sea, aparecería dentro del apartado estilos en la parte superior de la aplicación. Al seleccionarlo, se podría pedir la creación de una imagen o generar una a partir de una foto aplicando el estilo deseado.
Por ahora se trata solo de una suposición, pero es bastante probable que acabe llegando un nuevo modelo a Image Playground acompañando a ChatGPT. Otras referencias encontradas en el código de iOS han terminado convirtiéndose en realidad, como la nueva puntuación de sueño que llegó en watchOS 26 o los mismos AirPods Pro 3.
✕
Accede a tu cuenta para comentar