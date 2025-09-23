Apple lanza la primera beta de iOS 26.1: estas son todas las novedades que han llegado

Hace poco más de una semana, Apple lanzó la versión oficial de iOS 26 para todos los iPhone compatibles, con novedades como el nuevo diseño Liquid Glass, mejoras en Apple Intelligence y cambios importantes en Apple Music. Sin embargo, recientemente también ha publicado la primera beta de iOS 26.1, que incluye avances en su sistema de funciones de IA, así como otros detalles interesantes.

Aunque aún es pronto para afirmarlo con certeza, lo cierto es que esta primera beta de iOS 26.1 trae muy pocas novedades pese a tratarse de una versión que podríamos catalogar como “grande”. Eso sí, hay que tener en cuenta que durante el proceso beta podrían incorporarse todas las funciones que no se han lanzado en esta primera entrega.

Novedades de iOS 26.1 Beta 1

La gran novedad de iOS 26.1 se encuentra en Apple Intelligence y en la nueva función de traducción en vivo de los AirPods Pro 3. En ambos casos se han añadido más idiomas compatibles, alcanzando un total de ocho nuevos en Apple Intelligence y cinco en la traducción en vivo de los AirPods Pro, que también será compatible con la segunda generación.

En el caso de Apple Intelligence, los nuevos idiomas son los siguientes: chino (tradicional), danés, neerlandés, noruego, portugués (Portugal), sueco, turco y vietnamita. Por su parte, en la traducción en vivo de los AirPods, los idiomas añadidos son: chino (mandarín, simplificado), chino (mandarín, tradicional), italiano, japonés y coreano.

También llega un cambio muy útil a Apple Music. Cuando iOS 26.1 sea oficial, será posible cambiar de canción mediante gestos de deslizamiento hacia la izquierda o la derecha, tanto en el minirreproductor de la parte inferior de la app —del que se han eliminado los controles— como en el reproductor a pantalla completa, de la misma forma que ocurre en Spotify desde hace años.

Por último, se han incorporado pequeños cambios en algunas apps nativas, como Calendario, donde los eventos ahora se tiñen de colores; Teléfono, que añade Liquid Glass en el teclado; o Fotos, que estrena un nuevo reproductor de vídeos.

Cómo instalar iOS 26.1 Beta 1

Si quieres probar las novedades de iOS 26.1 siempre puedes instalar la beta de desarrolladores en tu iPhone, pero debes tener en cuenta que no es una versión estable, por lo que puede presentar fallos de rendimiento o en la autonomía. Si aun así la quieres poner, los pasos son los siguientes:

Asegúrate de tener un iPhone compatible con iOS 26. Vincula tu cuenta de Apple al Programa de desarrolladores de Apple. Abre la app Ajustes en tu iPhone y después entra en el apartado General. Toca en Actualización de software. Espera unos segundos hasta que aparezca la opción de Actualizaciones beta. Selecciona iOS 26 Developer Beta. Vuelve a atrás y espera a que salga la versión.

Y estos son los pasos a seguir para poder instalar la beta de iOS 26.1 en tu iPhone. Es posible que en los próximos días o horas se lance la versión pública, que siempre es más estable que la destinada a los desarrolladores.