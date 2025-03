Ya no necesitas pagar para poder usar la versión más avanzada de Google Gemini

Gemini 2.5 ya está disponible para todos los usuarios de Gemini, incluso para quienes no pagan suscripción. La nueva versión de la inteligencia artificial de Google se estrenó la semana pasada, en la que sorprendió por sus grandes cualidades, pero solo a los usuarios que fueron capaces de probarla: los de pago.

Google ha optado por liberar Gemini 2.5 para cualquier persona, así que, si usas la IA, pero careces de una suscripción de pago, también podrás usarla. De este modo, podrás acceder a las principales ventajas que ofrece con respecto a los modelos previos.

La IA más avanzada de Google

En la carrera por la inteligencia artificial compiten varias compañías. Una de las que la encabezan es ChatGPT—por nombre, la mayor empresa a tener en cuenta en este campo— pero con ella pugnan codo con codo otros colosos, como Microsoft o Google.

La gran G tiene Gemini, que el pasado 25 de marzo anunció su versión 2.5. Esta resulta experimental, por lo que no es la definitiva, pero, igualmente, ya destaca por sus posibilidades. Lo más importante de ella es que es capaz de razonar, lo que le permite tomar decisiones fundamentadas y conclusiones lógicas, pero también soporta más extensiones y archivos, entre otras novedades.

Hasta ahora, solo podían utilizarla los usuarios de Gemini Advanced, la suscripción de pago de Gemini, que cuesta 21,99 euros al mes. Los desarrolladores y empresas también podían activarlo desde Google AI Studio.

No obstante, Google ha optado por liberar la versión para todos los usuarios. Ya no importa que no pagues Gemini Advanced, podrás probarla. Para ello, accede a la versión web, o su app, y selecciona 2.5 Pro (experimental), entre todas las versiones disponibles.

Solo tienes que seleccionar '2.5 Pro (experimental)' Google

Esta versión resulta más lógica y posee capacidad de razonamiento. Eso, en la práctica, la hace mucho más inteligente y solvente a la hora de resolver dudas, atajar problemas o, simplemente, comprender lo que le pidas.