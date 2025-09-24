Esta desconocida tablet barata tiene todo lo que necesitas: descuentazo, Qualcomm y 10.100 mAh de batería

Quizás no conoces la existencia de la HONOR Pad 10, pero es una de las mejores tablets baratas que puedes comprar en estos momentos. ¿Cuál es la sorpresa? Que está aún más barata gracias al buen descuento que protagoniza. Su precio de venta recomendado es de 349 euros, pero la puedes comprar por solo 257 euros en AliExpress. ¿Qué significa esto? Que ahora puedes con un descuento cercano a los 100 euros; la ocasión es ideal.