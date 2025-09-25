'Spider-Man: Beyond the Spider-Verse', de Sony, cambia su fecha de estreno y esa es una malísima noticia para Pixar

Siguiendo con la tradición de hacernos esperar más de lo que nos gustaría, pues entre la primera y la segunda pasaron casi 5 años, la próxima película animada por ordenador de Miles Morales, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, no llegará a los cines hasta 2027, aunque si atesora la misma calidad que las que la han precedido, estamos seguros de que merecerá la pena.

Sin embargo y aunque la esperábamos para el 25 de junio de 2027, tras un primer retraso tras anunciarse para el 4 inicialmente, lo nuevo del trepamuros en un universo alternativo ha cambiado de fecha, pero lo ha hecho para, esta vez, adelantar su salida, lo cual es bueno, al menos para nosotros como espectadores, pues no para Pixar, y puede que tampoco para DreamWorks.

Adelantándose y coincidiendo

Sony ha confirmado que Spider-Man: Beyond the Spider-Versese estrenará finalmente el 18 de junio de 2027, una semana antes de lo previsto. El movimiento sitúa a la película en un fin de semana estratégico: coincide con el Día del Padre en Estados Unidos y con la festividad de Juneteenth (Día de la Liberación) dos fechas clave para atraer al público familiar.

El gran inconveniente es que ese mismo día también está fijado el estreno de Gatto, la nueva producción animada de Disney y Pixar ambientada en Italia, lo que coloca a ambas cintas en una competencia directa nada favorable para el estudio del ratón.

La batalla será aún más dura porque apenas una semana antes, el 11 de junio de 2027, Universal lanzará la versión de acción real de Cómo entrenar a tu dragón 2, otra apuesta dirigida al mismo público. Y pocos días después, el 30 de junio, está previsto el regreso del ogro verde de DreamWorks en Shrek 5, salvo que decida mover su fecha.

Será el final

Beyond the Spider-Verse pondrá punto final a la trilogía iniciada con Spider-Man: Un nuevo universo (2018), que ganó el Oscar a la mejor película de animación, y continuada con Spider-Man: Cruzando el Multiverso (2023), que recaudó casi 700 millones de dólares en todo el mundo.

En esta tercera entrega, Miles Morales seguirá a la fuga tras el impactante final de la anterior, en el que se descubría que una versión alternativa de sí mismo había asumido el papel del villano Merodeador en un Nueva York sin Spider-Man.