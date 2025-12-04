Nuevo golpe a Mark Zuckerberg: la UE investigará si la IA de WhatsApp es ilegal por abusar de su posición dominante

Las relaciones entre la Unión Europea y las grandes compañías tecnológicas estadounidenses viven un nuevo momento de tensión. Los procesos resueltos a lo largo del año contra Apple y Meta por incumplir las leyes de protección de los usuarios de productos digitales van a tener un nuevo episodio a lo largo de los próximos meses, en el que la compañía de Mark Zuckerberg será de nuevo protagonista.

Pese a las constantes indirectas (y directas) de Donald Trump y su administración contra Europa por una regulación que considera excesiva y que pone trabas a las compañías tecnológicas líderes de su país, la Comisión Europea no se pliega a sus exigencias y mantiene su línea de actuaciones.

El nuevo frente que está a punto de abrirse para la empresa matriz de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp apunta a la inclusión de su servicio de inteligencia artificial, Meta AI, en la aplicación de mensajería sin el consentimiento expreso de los usuarios. Una forma de proceder que quebranta las normas de uso europeas.

Posibilidad de que Meta AI incumpliera la ley antimonopolio

La investigación de la UE, destapada por el Financial Times, se centra en el incumplimiento de la ley antimonopolio, previa a la aprobación de la Ley de Mercados Digitales, a la hora de implantar las funciones de inteligencia artificial de Meta AI en WhatsApp, funciones que llegaron el pasado mes de marzo para los usuarios del servicio en territorio europeo.

Fue el organismo de defensa de la competencia italiano quien inició las diligencias el pasado verano, argumentando que Meta Platforms habría aprovechado su posición dominante para integrar el soporte de su inteligencia artificial en WhatsApp sin el consentimiento expreso de los usuarios: “A partir de marzo de 2025, Meta, que domina el mercado de apps de comunicación para consumidores, decidió preinstalar su servicio de inteligencia artificial, Meta AI, combinándolo con su servicio de WhatsApp, sin necesidad de que los usuarios lo solicitaran previamente. Además, Meta AI ocupa un lugar destacado en la pantalla y se integra en la barra de búsqueda”, señaló la Autoridad de Competencia Italiana (AGCM) en el mes de agosto.

Un hilo del que tirar y que se suma a medidas como la adoptada por Meta el pasado mes de octubre de cara a eliminar la presencia de otros asistentes de inteligencia artificial como ChatGPT de su plataforma de mensajería. Todo ello ofrece una base de trabajo a la Comisión Europea para continuar con su línea de investigación y sitúan a Meta en una tesitura en la que defender esa actuación será una de las grandes preocupaciones para Mark Zuckerberg y su equipo jurídico en este nuevo proceso que se avecina en el Viejo Continente.

La investigación por parte de la Comisión Europea apunta a ser anunciada en los próximos días, si bien el propio Financial Times reconoce que los plazos pueden variar ligeramente. El escenario de trabajo desde Bruselas para que las grandes compañías tecnológicas estadounidenses respeten la normativa digital europea se extiende con esta nueva investigación sobre Meta y la llegada de su inteligencia artificial a WhatsApp.

Un examen europeo que se suma a las investigaciones que están en vigor sobre Alphabet (matriz de Google) por penalizar los contenidos de los medios en las búsquedas o sobre Microsoft y sus servicios en la nube para un nuevo descontento tanto de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, como del presidente de Estados Unidos Donald Trump.