Los usuarios han hablado: este es el iPhone 17 más popular, y no es el que estás pensando

Apple ha lanzado recientemente la serie iPhone 17, formada por el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. ¿Cuál crees que está siendo el más popular? Una reciente encuesta realizada a personas que lo quieren comprar nos permite salir de dudas.

Se podía esperar que el modelo más popular fuera el iPhone Air, pero no ha sido así, pese a ser un modelo que cambia respecto a los demás y que cuenta con un nuevo diseño muy fino con un grosor de 5,6 mm. Los demás modelos, sin embargo, sí están teniendo mucho éxito; de hecho, más del que la propia Apple esperaba, lo que ha obligado a aumentar la producción.

Este está siendo el iPhone 17 más popular

Gracias a una encuesta realizada por JPMorgan a consumidores que planean comprar un nuevo iPhone en 2025, podemos saber cuál está siendo el más popular de los cuatro modelos, ya que se está viendo una tónica general en casi todos los países. Lo primero que destaca de esta encuesta es que el interés por el iPhone ha subido en Estados Unidos. De hecho, el 71 % de los encuestados planea comprar un nuevo iPhone frente al 68 % de 2024.

En la encuesta se hizo una pregunta muy simple: ¿Qué iPhone quieres comprarte? Y estos han sido los resultados:

iPhone 17 Pro Max: un 33 %. iPhone 17 Pro: un 22 %. iPhone 17: un 20 %.

Lo más curioso de esta encuesta es que el porcentaje de usuarios interesados en el iPhone Air es tan bajo que ni se ha tenido en cuenta, ya que los usuarios que han mostrado interés por el dispositivo han sido solo el 2 %. Pero estos resultados son totalmente normales, ya que el diseño es lo más importante en él, razón por la cual se renuncia a muchas cosas que sí tiene el iPhone 17, que además es mucho más barato.

El iPhone Air es un dispositivo perfecto para quienes quieran un móvil ligero y bonito, pero que no necesiten funciones como una lente ultra gran angular o teleobjetivo y no les importe sacrificar un poco de autonomía diaria por el camino. Veremos si estos datos mejoran cuando se haya establecido más en el mercado.