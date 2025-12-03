Los Samsung Galaxy Buds 4 mejorarán la función de traducción en tiempo real de los AirPods de Apple

Una vez que ya se han desvelado muchos detalles de los nuevos Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, esta semana estamos asistiendo a una ola de filtraciones de la próxima generación de auriculares inalámbricos de la marca surcoreana, la cual estará formada, una vez más, por dos modelos: los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro.

Así, si hace apenas unas 24 horas te mostramos el diseño al completo de los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro, ahora una nueva filtración ha confirmado que la cuarta saga de auriculares bluetooth de la firma de Suwon mejorará la novedosa función de traducción en tiempo real de los últimos AirPods de Apple con una característica que evitará que tengas que sacar el smartphone del bolsillo.

Los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro llevan el 'modo intérprete' al siguiente nivel

Como podemos leer en el medio especializado Android Authority, unas cadenas de texto descubiertas en el código del firmware filtrado de One UI 8.5 revelan que los nuevos Samsung Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro contarán con un nuevo gesto de pellizcar y mantener presionado que te permitirá lanzar el 'modo intérprete', una funcionalidad que se encarga de realizar traducciones de idiomas en tiempo real.

Aunque esta función ya estaba disponible en los Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro, hasta ahora tenías que iniciar el 'modo intérprete' desde tu smartphone Galaxy y luego ya podías usar el gesto de pellizcar y mantener presionado para pausar y reanudar la traducción en tiempo real, igual que sucede en los AirPods de Apple.

Pero eso cambiará en los nuevos Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro, puesto que ambos modelos te permitirán utilizar el gesto de pellizcar y mantener presionado del 'modo intérprete' sin necesidad de iniciarlo previamente desde un móvil o una tablet Galaxy. Eso sí, para que funcione correctamente el 'modo intérprete', tus Galaxy Buds 4 deben estar vinculados a un dispositivo compatible con Galaxy AI y encontrarse dentro de su zona de alcance.

Los Galaxy Buds 4 y Galaxy Buds 4 Pro te permitirán invocar el 'modo intérprete' directamente desde los auriculares Propio

Lo que todavía no sabemos es si esta mejora en el 'modo intérprete' llegará también a los Galaxy Buds 3 y Galaxy Buds 3 Pro, una vez que One UI 8.5 debute oficialmente junto a los nuevos Galaxy S26 a principios del 2026.