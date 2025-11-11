La obsesión de Elon Musk por las novias creadas por IA está haciendo saltar todas las alarmas: "Es el post más triste de la historia"

En la batalla por crear la herramienta impulsada por inteligencia artificial más completa y fiel para generar imágenes y vídeos hay actores implicados que parecen más interesados en el camino de la atracción de los usuarios por el morbo que por cualquier otra capacidad imaginable de dichos modelos.

Una vía que ha planteado dilemas morales a los empleados de xAI, la compañía de inteligencia artificial que lidera Elon Musk. En ella, se ha requerido a los empleados para que sus datos personales, rasgos físicos y biométricos puedan formar parte del desarrollo de asistentes virtuales como Ani, su “dulce y pequeña delicia” que presenta un aspecto que invita más a pensar en otros fines para su éxito que las capacidades de las que se la ha dotado a nivel IA.

Lo cierto es que escapar de la polémica en materia de generación de contenido es complejo, dado que hay cuestiones como los derechos de imagen y de autor que compañías como OpenAI están ignorando y que han llevado a que reciban solicitudes expresas de los creadores originales para que dejen de emplear su material. A mayores, comentarios como los más recientes de Elon Musk acerca de las creaciones de Grok Imagine, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por xAI que permite generar imágenes y vídeos cortos a partir de descripciones de texto, tampoco ayudan.

¿Qué se esconde tras la publicación de Elon Musk?

El multimillonario sudafricano-canadiense, de 54 años, hizo una publicación en la red social ‘X’, antes Twitter, en la que mostró un vídeo creado a través de Grok Imagine en el que aparece una mujer mirando a cámara y diciendo “Siempre te amaré”. Un clip que ha generado comentarios sobre la motivación de Elon Musk para tratar de crear una escena así y su situación con respecto a cuanto tiene que ver con las creaciones virtuales.

Publicación de Elon Musk en la red social 'X' 'X'

El empresario no deja cuestión sin tocar en su perfil en ‘X’ y genera reacciones con cada publicación. Pero lo cierto es que en este caso han sido varios los usuarios que han citado la publicación de Musk para reflejar la parte más negativa de ella. Uno de los usuarios se refirió al hecho de que el magnate publicara dicha recreación como si de un anhelo personal se tratara, calificando la entrada del dueño de Tesla y SpaceX como “la publicación más triste en la historia de este sitio web. Estoy llorando.”

Sin dejar de lado la polémica que la entrada de Musk iba a generar, otro perfil señaló que se trataba de “la publicación más divorciada de todos los tiempos”, por el plano de discusión que podría generar. Algo que no se aleja de la realidad a tenor de las cifras de interacción que ha conseguido la publicación de Elon Musk: el vídeo cuenta con más de once millones de reproducciones y hay más de 70.000 interacciones con él entre comentarios, republicaciones, personas que lo han marcado como gustado y otros que lo han guardado.

No hay duda de que ha sido el propio Elon Musk quien se ha encargado de alimentar durante años esa base de usuarios que busquen qué puede haber detrás de cada una de sus publicaciones. En este caso el vídeo del sábado se suma a la polémica sobre Ani y el resto de asistentes virtuales, con lo que las suspicacias en una red social con tanto usuario listo para buscar la viralidad estaban servidas.