iOS 26 filtra una de las próximas grandes funciones de los AirPods

Apple presentó la función de Traducción en Vivo en la WWDC 2025, destacando su uso en FaceTime, llamadas y mensajes. Sin embargo, quedó pendiente un caso de uso muy interesante: las conversaciones en el mundo real. Ahora parece que esa función también está en camino y llegará a los AirPods Pro, una posibilidad que ya se había especulado cuando se hablaba de iOS 19.

En la beta 6 para desarrolladores de iOS 26 se ha encontrado una nueva imagen que muestra un gesto inédito para los AirPods: presionar los dos tallos a la vez. Este gesto estaría vinculado a la app Traducir y, de momento, confirmado para los AirPods Pro (2.ª generación) y AirPods (4.ª generación). También podría llegar a los AirPods 3, que se esperan en el evento de presentación de los iPhone 17.

Aunque Apple no mencionó la traducción en vivo para conversaciones reales durante la keynote de la WWDC 2025, Bloomberg ya adelantó a principios de año que estaba en desarrollo. Es una evolución natural de lo visto en FaceTime, Mensajes y Teléfono, y un uso perfecto para wearables, como ya hemos visto en las Meta Ray-Ban.

Por ahora, no está claro qué iPhone serán compatibles con el nuevo gesto, ya que es muy poco probable que la función se ejecute íntegramente en los AirPods. Todo apunta a que la compatibilidad seguirá los mismos requisitos que la Traducción en Vivo de iOS 26: dispositivos compatibles con Apple Intelligence.

En Mensajes, la función está disponible en chino (simplificado), inglés (Reino Unido y EE. UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil) y español (España) cuando Apple Intelligence está activado en un iPhone, iPad o Mac compatible. También en Apple Watch Series 9 y posteriores, así como en Apple Watch Ultra 2.

En Teléfono y FaceTime, la Traducción en Vivo funciona en llamadas en inglés (Reino Unido y EE. UU.), francés, alemán, portugués (Brasil) y español (España), siempre que Apple Intelligence esté activado en un dispositivo compatible.

Dado que las conversaciones en el mundo real requieren una latencia aún menor, no se descarta que sea una función exclusiva de la gama iPhone 17. En cualquier caso, Apple parece estar preparando el lanzamiento de la traducción en vivo para los AirPods, algo ideal para viajar o vivir en un país con otro idioma.

