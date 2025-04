One UI 7: ya puedes saber cuándo llegará la actualización a tu móvil Samsung

La llegada de una nueva gran versión de Android y de la capa de personalización de Samsung, One UI, siempre genera expectación entre los usuarios de dispositivos de la serie Galaxy. Este año, con One UI 7 (basado en Android 15), la espera se está haciendo un poco más larga de lo habitual. Aunque Samsung solía ser muy rápida en sus despliegues, la actualización que debutó con los Galaxy S25 en febrero aún no ha llegado a muchos dispositivos clave, a pesar de que Android 15 se lanzó oficialmente en octubre de 2024 y que la fecha de actualización estaba prevista inicialmente para esta semana

Sin embargo, parece que la maquinaria de actualizaciones empieza a moverse. Ha aparecido en el foro oficial de Samsung Members en Corea una captura de pantalla que detalla el calendario de despliegue de One UI 7 para el mercado coreano. Y esto es importante, porque históricamente, las fechas de Corea suelen coincidir muy de cerca con las del lanzamiento en Estados Unidos y, por extensión, en Europa.

Es crucial entender que este calendario no es oficial para España y las fechas podrían variar ligeramente. Sin embargo, es la mejor pista que tenemos hasta ahora, y es muy poco probable que las actualizaciones lleguen a nuestro país antes de las fechas indicadas para Corea.

Según esta filtración, el estado del despliegue es el siguiente:

Actualización completada (abril 2025):

Serie Galaxy S24 (excepto FE)

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Actualización prevista para finales de abril de 2025:

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Serie Galaxy Tab S10

Serie Galaxy S23 (excepto FE)

Galaxy S24 FE

Actualización prevista para mayo de 2025:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Serie Galaxy Tab S9 (excepto FE)

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A34 / Galaxy A35

Serie Galaxy S22

Serie Galaxy Tab S8

Serie Galaxy S21 (excepto FE)

Galaxy A16

Actualización prevista para junio 2025:

Galaxy Tab S9 FE / Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy A53 / Galaxy A33

Galaxy A25 / Galaxy A24 / Galaxy A15

Serie Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5 / Galaxy Tab Active 4 Pro

Que tu dispositivo no aparezca aquí no significa necesariamente que no vaya a recibir One UI 7. El ejemplo claro es el Galaxy S21 FE, que no se menciona porque no se lanzó en Corea, pero sí debería actualizar. Esta lista filtrada, aunque bastante completa, se centra en el mercado coreano. Tendremos que esperar a que Samsung publique el calendario oficial para España o Europa para tener la confirmación definitiva de todos los modelos y fechas exactas.

Aunque Samsung parece ir con algo más de calma este año con One UI 7 y Android 15, esta filtración desde Corea ofrece un panorama bastante claro de lo que podemos esperar en los próximos tres meses. Si tienes uno de los modelos de gama alta más recientes (S24, S23, Fold/Flip 5 y 6), la actualización está al caer o ya debería haber llegado. Para gamas anteriores y modelos FE o de la serie A, la espera se alargará hasta mayo o junio. Paciencia, pero al menos ya tenemos una idea mucho más concreta de cuándo llegará la nueva versión a tu Galaxy.