Estos son todos los Samsung Galaxy S que recibirán la actualización a One UI 8 y Android 16

Samsung prometió que iba a actualizar los mejores terminales de su catálogo, tanto los más recientes como aquellos que ya llevan un tiempo en el mercado, a One UI 8, la variante más actual de su capa de personalización para Android, antes de que acabe el 2025.

Pues bien, si tienes un smartphone de la familia Galaxy S y no sabes si se va a actualizar a One UI 8, acabas de llegar al sitio adecuado, ya que, a continuación, te vamos a enumerar todos los terminales de esta serie que van a recibir el nuevo software basado en Android 16.

Los 16 Samsung Galaxy S que se actualizarán a One UI 8

Recientemente, el medio especializado SamMobile ha publicado un informe en el que, basándose en la política oficial de actualización de software de Samsung, nos revela el listado de todos los Samsung Galaxy S que se van a actualizar a One UI 8 y Android 16.

En concreto, un total de 16 smartphones de la familia Galaxy S van a recibir la actualización a One UI 8, los cuales te pasamos a detallar a continuación ordenados de más reciente a más antiguo:

Eso sí, debes saber que, para los modelos más añejos de este listado, es decir, los Galaxy S22 y el Galaxy S21 FE, One UI 8 y Android 16 será la última gran actualización de sistema operativo, aunque seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad y también se actualizarán a One UI 8.5, una variante que debutará en los Samsung Galaxy S26 a principios del 2026.