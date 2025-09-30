Samsung tiene problemas con su anillo inteligente y una característica vital

Samsung lanzó su Galaxy Ring a finales del mes de septiembre de 2024 como una innovadora propuesta para controlar aspectos relacionados con la salud y con el ejercicio físico. El wearable, disponible en España a partir de 449 euros, tiene un diseño y unos materiales de fabricación de muy alta calidad. Sin embargo, su batería ha ocasionado ciertos problemas a un gran porcentaje de usuarios.

El anillo inteligente de Samsung vuelve a ser noticia después de un grave suceso que sucedió hace poco. Al parecer, la batería de un Galaxy Ring reventó oprimiendo el dedo de su dueño —probablemente debido al sobrecalentamiento— y tuvo que acudir al hospital con urgencia.

Por otro lado, son cada vez más los usuarios que reportan un decrecimiento notable en la batería de sus anillos inteligentes. Samsung tiene un par de pequeños problemas con la batería de su Galaxy Ring que tendrá que solventar de cara al lanzamiento de su segunda generación.

Problemas para la batería del Galaxy Ring

A pesar de su diminuto tamaño, el Galaxy Ring sigue siendo per se un dispositivo de electrónica y, como tal, su característica vital y su mayor constante reside en su batería. Sin ella, no existiría la energía que hace brillar la magia.

Por lo tanto, cuando la batería falla todo lo demás también lo hace y la principal causa de los problemas de batería en los wearables siempre suele residir en el calor. Y es que todo parece indicar que el sofocante calor veraniego de Hawái podría haber sido el causante de la expansión de la batería (véase la imagen) del Galaxy Ring de Daniel, creador de contenido de Zone of Tech.

Según apuntaba Daniel, comenzó a notar que "su Galaxy Ring le oprimía el dedo cuando estaba a punto de tomar un avión". No se lo podía quitar y le dolía tanto que tuvo que irse al hospital. Tenía el dedo completamente hinchado. En la superficie interior del anillo, se puede comprobar como, efectivamente, su batería ha reventado.

Por otra parte, como señalábamos previamente, un gran número de usuarios está reportando problemas de drenaje en la batería de sus anillos inteligentes de Samsung. Muchos de ellos aseguran que la autonomía de su Galaxy Ring duraba inicialmente alrededor de una semana, mientras que ahora tienen problemas para que la batería les dure un solo día.

Existen muchas razones por las cuales la batería de un dispositivo de estas dimensiones pueda sufrir daños o ver perjudicado su ciclo de vida útil. Además del calor, otros factores como la memoria interna de un dispositivo o los ciclos de carga van afectando a su eficiencia y a su capacidad energética. Pero lo que no es aceptable bajo ningún concepto es que el anillo reviente en el dedo de un usuario. Samsung tendrá que ponerse manos a la obra para solventar esto en su próxima generación.

Ahora bien, ¿vale la pena comprar un anillo Galaxy Ring de Samsung?, más allá de los problemas de batería se trata de un wearable muy fiable y seguro. Es una apuesta atrevida para un dispositivo que no tenía ningún antecedente en el mercado y una batería no suele reventar así como así, es un caso entre un millón. Para mí, es un producto altamente recomendable. Ahora bien, cuida bien de su batería.