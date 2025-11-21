Precio de la luz hoy viernes 21 de noviembre por horas: estás a punto de llegar al momento de máximo ahorro ¡Aprovecha!

Si tienen algún electrodoméstico de gran consumo esperando turno, les recomiendo encarecidamente que dejen lo que estén haciendo y corran a enchufarlo. Ahora mismo, cuando el reloj marca las 14:00 horas de este viernes 21 de noviembre de 2025, estamos viviendo una auténtica tregua para los bolsillos españoles. No es momento de dudar, sino de actuar con rapidez, porque nos encontramos inmersos en la franja más barata de toda la jornada, una ventana de oportunidad que requiere una reacción inmediata del consumidor.

De hecho, los datos del mercado regulado son inapelables en este instante de sobremesa. Entre las 14:00 y las 15:00 horas, el precio del kilovatio hora ha descendido hasta tocar su suelo diario, situándose en unos irrisorios 0,06812 euros. Esta cifra representa una bajada formidable y convierte a la hora de la comida en el escenario ideal para concentrar el gasto energético, especialmente si lo comparamos con los precios prohibitivos que solemos ver en otros momentos. Es, sin lugar a dudas, el instante preciso para lograr un importante recorte de gastos en la factura mensual.

Por otro lado, para entender la magnitud de este ahorro, basta con echar un vistazo a la media del día. El coste promedio de la electricidad para este viernes se ha fijado en 0,1472 euros por kilovatio hora, una cifra que duplica con creces lo que estamos pagando justo ahora. La diferencia es abismal y justifica plenamente esa sensación de urgencia por aprovechar el momento actual, ya que cada minuto que pasa cuenta para las familias que buscan optimizar sus recursos domésticos frente a la volatilidad del mercado eléctrico.

El peligro acecha al anochecer

Sin embargo, no todo son buenas noticias y confiarse en exceso sería un error garrafal de cálculo. La curva de precios nos tiene preparada una desagradable sorpresa para cuando caiga el sol, concretamente entre las 19:00 y las 20:00 horas. Según los gráficos que analizan desde el portal especializado TarifaLuzHora, en ese tramo vespertino el coste se disparará hasta los 0,29463 euros por kilovatio hora, marcando el techo máximo del día. Evitar el consumo durante esa hora crítica es vital para no sufrir un descalabro económico que anule lo ahorrado al mediodía.

Asimismo, existe un término medio para aquellos que no puedan realizar todas sus tareas ahora mismo. Aunque las 14:00 horas son el momento dorado, el precio se mantendrá en niveles razonables hasta las 17:00 horas, rondando los 0,09 euros por kilovatio hora. Este margen ofrece cierto oxígeno para gestionar la tarde sin agobios, permitiendo poner el lavavajillas o la secadora con una tarifa todavía competitiva antes de que la situación se vuelva insostenible con la llegada de la noche.

En definitiva, este viernes exige una planificación casi estratégica por parte de los hogares españoles. La clave reside en exprimir al máximo estas horas centrales del día y apagar los interruptores cuando se acerque la franja maldita de las siete de la tarde. En un mercado tan oscilante, la diferencia entre pagar una factura razonable o llevarse un susto depende exclusivamente de nuestra capacidad para aprovechar las horas valle como la que estamos viviendo en este preciso instante.