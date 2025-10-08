Premios 2025
Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: estos son los nominados en las categorías de mejor smartphone del año
Descubre y vota los mejores smartphones en diferentes categorías de los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion
Ha llegado el momento de elegir los mejores productos tecnológicos del año en los primeros Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion. Celebramos lo mejor de lo mejor en el mundo de la tecnología de consumo que ha llegado a España, desde móviles, tablets, PC, vehículos, periféricos o Smart TV entre muchas otras.
Nuestro panel de expertos con la ayuda de los lectores de La Razón elegirán los mejores productos que nuestros redactores han podido probar y en este caso contamos con una de las categorías más importantes como es la de mejores smartphones del año. Podrás elegir entre el mejor smartphone global del año, el mejor plegable, mejor móvil de gama alta, gama media, relación calidad-precio y económica, además de una categoría especial de mejor experiencia fotográfica. Todo es posible gracias al apoyo de nuestros patrocinadores: Xiaomi, Lenovo, vivo, HUAWEI y HONOR.
Nominados a mejor smartphone del año
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Google Pixel 10 Pro XL
- Apple iPhone 17 Pro
- OPPO Find X8 Ultra
Nominados a mejor smartphone plegable
- Samsung Galaxy Z Fold7
- HONOR Magic V5
- Motorola razr 60 ultra
- HUAWEI Mate X6
- Samsung Galaxy Z Flip7
Nominados a mejor smartphone de gama alta
- Samsung Galaxy S25+
- Google Pixel 10 Pro
- HONOR Magic7 Pro
- OPPO Find X8 Pro
- vivo X200 Pro
Nominados a mejor smartphone de gama media
- Google Pixel 9a
- Samsung Galaxy A56
- vivo V50 5G
- OPPO Reno14 5G
- POCO F7 Pro
Nominados a mejor smartphone económico
- Nothing Phone (3a)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
- Motorola moto g56
- realme 14 5G
- HONOR 400 Lite
Nominados a smartphone con mejor experiencia fotográfica
- Xiaomi 15 Ultra
- vivo X200 Ultra
- Google Pixel 10 Pro XL
- OPPO Find X8 Pro
- Apple iPhone 17 Pro Max
Nominados a mejor smartphone de relación calidad-precio
- Nothing Phone (3a) Pro
- Samsung Galaxy A56
- POCO F7
- realme GT 7T
- OnePlus Nord 5
Vota a los mejores smartphones del año
Ahora es el momento de que tú, como lector de La Razón, elijas el ganador de cada categoría de móviles. Tu voto se unirá al del jurado profesional externo y el de los responsables de tecnología en Difoosion.
Accede al formulario de votación
¿Cuándo y dónde se celebrarán los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion?
Esta primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion tendrá una gala presencial que se celebrará el próximo 30 de octubre a medio día y es donde se darán a conocer todos los ganadores.
- Dónde: Auditorio de La Razón, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17, 28027 Madrid
- Cuándo: jueves, 30 de octubre de 2025 a las 12:00 horas
Una vez terminada la gala, podrás leer en Tecnología y Consumo de La Razón todos los ganadores de todas las categorías de este año.
