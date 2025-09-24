Los primeros móviles compatibles con 6G llegarán en 2028, según Qualcomm

A pesar de que la conectividad 5G todavía no ha alcanzado su punto máximo de evolución, ya que todavía hay zonas rurales a las que no llega esta cobertura, lo cierto es que ya nos empiezan a llegar los primeros rumores del 6G, una nueva banda que va a aterrizar en nuestros móviles antes de lo que piensas.

De hecho, desde el fabricante de procesadores Qualcomm aseguran que los primeros smartphones compatibles con 6G llegarán al mercado en el año 2028.

Qualcomm afirma que en 2028 ya habrá móviles con conectividad 6G

Como podemos leer en el medio Android Authority, durante la cumbre Snapdragon Summit 2025 que se está celebrando en Hawaii, el director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amón dio una charla titulada "Ecosystem of You" en la que aseguró que esperan tener móviles 6G precomerciales a partir del año 2028.

Aunque parece que fue ayer, ha pasado bastante tiempo desde la llegada del 5G, ya que los primeros terminales precomerciales con esta conectividad móvil llegaron en el año 2016 y el primer smartphone comercial con 5G fue el Samsung Galaxy S10 5G que se lanzó el 5 de abril del año 2019. Por lo tanto, ya han pasado 12 años desde el lanzamiento del 5G, lo que quiere decir que cada vez se precisa más tiempo para desarrollar una nueva banda de red móvil.

La gran novedad del 6G no solo se centrará en velocidades y anchos de bandas más elevados, sino más bien en mejorar la interconectividad del smartphone con otros dispositivos como anillos inteligentes, relojes inteligentes y gafas inteligentes, ya que potenciará la transmisión de los datos que recogen los sensores de estos productos.

Pero eso no es todo, ya que el 6G también será necesario para la IA, más concretamente para poder usar los llamados "agentes de IA" con cualquier dispositivo. Esto es algo que ya mostró Qualcomm en la Snapdragon Summit 2025, tal como puedes ver en el vídeo de demostración en el que interactúan dos agentes de IA para planificar una fiesta que te dejamos sobre estas líneas.

Por lo tanto, en menos de 3 años, ya podremos ver las primeras pruebas del 6G, una conectividad móvil que utilizará un espectro de terahercios que superará en velocidades y ancho de banda al 5G y que permitirá una mejor integración de nuestro dispositivo con los wearables y con los agentes de IA.