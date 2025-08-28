El próximo MacBook Pro podría tener conexión 5G por primera vez en la historia

Una de las funciones más ansiadas por parte de los usuarios de un Mac es, sin duda, la conexión celular para dejar de depender de una fuente externa como una red Wi-Fi o un iPhone. Pero parece que ese deseo se cumplirá más pronto que tarde, ya que se han encontrado referencias a ello en el código de Apple.

Recientemente, el medio Macworld ha tenido acceso a un código de Apple en el que se han descubierto varios detalles interesantes sobre futuros productos de la compañía. Entre ellos, información relacionada con los próximos Apple Watch o la posibilidad de que los MacBook cuenten con su propia conexión y dejen de depender únicamente de una red Wi-Fi.

¿Llegará la conexión 5G a los próximos iPad Pro?

Según Macworld, estos hallazgos confirman que, al menos, Apple ha probado un MacBook Pro con conexión celular. Lo más interesante de todo esto es que ese posible nuevo MacBook Pro podría ser la próxima generación que llegaría en 2026 con un nuevo diseño y pantalla OLED, ya que integraría el chip M5 Pro en su interior, un procesador que podría debutar en los iPad Pro a finales de este año.

Los descubrimientos también muestran cómo sería posible: gracias al C1 de Apple, su módem propio que debutó en el iPhone 16e el pasado mes de febrero. Este módem destaca por su eficiencia energética y su rendimiento, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para hacerlo realidad. Este chip, además, también estaría presente en el iPhone 17 Air, que se presentará el mes que viene.

Por si fuera poco, la conexión celular en los Mac no solo ha sido mencionada en el código de la propia Apple. El analista Mark Gurman aseguró recientemente que podría llegar antes de 2026. Teniendo en cuenta que la próxima generación se lanzaría el año que viene con un diseño más fino, una pantalla OLED y el chip M5, el módem C1 podría convertirse en otra de sus grandes novedades.

Si finalmente Apple da el paso de incluir conexión celular en los Mac, la experiencia de uso cambiaría por completo. Los portátiles dejarían de depender de un iPhone o de una red Wi-Fi, ofreciendo una independencia total que muchos usuarios llevan años esperando en sus dispositivos.