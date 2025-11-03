Xiaomi ha lanzado un calefactor de grafeno que es perfecto para este invierno

Xiaomi cuenta con un catálogo realmente amplio de dispositivos inteligentes para el hogar dentro del cual destacan llos robots aspiradores, los televisores Smart TV y las populares freidoras de aire o "air fryer".

Pero ahora que estamos llegando al invierno, el gigante chino acaba de traer a España un productos que es ideal para no pasar frío. Se trata del Xiaomi Smart Graphene Heater, un calefactor de grafeno que tiene una gran potencia de calentamiento y que cuesta menos de 80 euros al cambio.

Xiaomi Smart Graphene Heater: toda la información

El Xiaomi Smart Graphene Heater es una de las opciones más completas y económicas para calentar tu hogar este invierno, ya que este calefactor es capaz de dar calor a varias estancias en tan solo 3 segundos gracias a un sistema cerámico PTC , a un revestimiento de grafeno que distribuye el calor de forma uniforme y a un motor con una potencia de 2.000W que se encarga de calentar espacios amplios con rapidez.

Asimismo, este calefactor de grafeno emite unas ondas infrarrojas lejanas que imitan la calidez del sol para ofrecerte una sensación de calor más natural y envolvente y también integra un sistema de oscilación automática de 70° que permite repartir el calor de forma homogénea sin necesidad de mover el dispositivo constantemente.

El Xiaomi Smart Graphene Heater puede calentar una estancia en apenas unos segundos Xiaomi

Igual que el resto de dispositivos inteligentes de la marca china, el Xiaomi Smart Graphene Heater se puede controlar, de forma remota, tanto desde la aplicación Xiaomi Home como desde asistentes de voz como Alexa o Google Assistant .

En concreto, desde la app de Xiaomi vas a poder programar horarios y ajustar la temperatura, entre otras funciones útiles.

Además, el nuevo Xiaomi Smart Graphene Heater también se puede configurar desde un práctio panel táctil ubicado en la parte superior del calefactor y es bastante cómodo de transportar de una habitación a otra de la casa, ya que tan solo pesa 2,3 kilos.

Xiaomi Smart Graphene Heater: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Smart Graphene Heater ya está disponible para su compra a través de la tienda online del fabricante para el mercado global por un precio de lanzamiento de 79,99 euros.