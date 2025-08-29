Si quieren 'Dexter', que lo pidan: se inician varias campañas para salvar 'Pecado original' de la cancelación

Solo hay algo peor que el hecho de que nos cancelen una serie que estábamos viendo y que, además de estar bastante bien, ha dejado multitud de cabos sueltos para la que iba a ser su siguiente temporada: que hagan esto mismo pero después de haber anunciado que se renovaba.

Eso es exactamente lo que le pasó a Dexter: Pecado original, una nueva serie precuela que podemos ver en SkyShowtime en nuestro territorio (en Paramount+ en la mayoría de las otras partes del mundo) y que hace tan solo unos días anunció su cancelación cuando en abril de este mismo año se nos prometieron más episodios. Claro que tampoco fue la mejor de las ideas ponerla precisamente a competir contra Dexter: Resurrection, que sí parece que va a ver una nueva temporada en un futuro.

Campañas en redes sociales

A los pocos días de conocerse la cancelación, empezaron a circular en X, Facebook e Instagram los hashtags #SaveDexterOriginalSin y #BringBackDexterOriginalSin. Los seguidores han compartido mensajes en los que acusan a Paramount de jugar con sus expectativas y reclaman que se retome la historia que apenas había comenzado a desplegarse.

Los argumentos son claros: el público quiere ver los primeros pasos de Dexter como forense en Miami Metro y los inicios de su pasajero oscuro, con personajes que apenas habían empezado a desarrollarse. Para muchos, es incomprensible que se quite de la parrilla un producto con buena acogida crítica y potencial narrativo, justo cuando parecía haber encontrado su tono.

Una petición en Change.org

El movimiento de protesta se ha materializado también en una petición en Change.org que, en el momento de escribir estas líneas, ya superaba las 55.000 firmas: Save Dexter: Original Sin from Cancellation.

En ella se califica la cancelación de "injusta" y se argumenta que la serie había encendido la pasión de miles de fans en todo el mundo, que ahora se sienten abandonados con tramas por resolver y personajes a medio camino. La campaña insiste en que el interés demostrado debería bastar para que ejecutivos y productoras reconsideren su decisión.