Saltar del Samsung Galaxy S25 al futuro S27: Movistar te permitirá cambiar al modelo más reciente cada 2 años

No solo es que Movistar te ofrezca el último modelo de Samsung Galaxy S, es que puedes cambiarlo por el futuro modelo más reciente cada 2 años. La operadora ha incluido los terminales más potentes de la marca coreana en su programa Movistar Swap, que básicamente es un renting con posibilidad de renovación gratuita por los futuros móviles que salgan.

Con Movistar Swap puedes disfrutar del último iPhone, pero ahora también del último Galaxy S. Ha comenzado con los Samsung Galaxy S25, en toda su familia, con los que, en 24 meses, podrás elegir si pasarte a los futuros Galaxy S27 (si se llaman así).

Así funciona el renting de Movistar con los nuevos Samsung

Movistar Swap es una propuesta de Movistar lanzada el pasado 19 de septiembre. Hasta ahora los clientes de la compañía únicamente podían disponer de iPhone, que pagaban mes a mes, como si fuese un renting, hasta el 24º, cuando decidían si quedárselo en propiedad pagando 1 euro o pasarse al modelo más reciente.

Por ejemplo, si un cliente opta por el iPhone 17, en dos años puede pasarse al 19. Ojo, la renovación es cada 2 años; en el mes 17, por ejemplo, no podrías pasarte al iPhone 18. Además, están incluidos tanto la versión base, como la Pro, Pro Max y Air, cuya elección es libre en el momento de la renovación, pudiendo pasar de, entre otras opciones, un iPhone 17 Air a un iPhone 19 Pro Max.

Esto mismo se podrá hacer con los Samsung Galaxy S desde mañana, martes 28 de octubre. Así lo ha comunicado la marca de Telefónica, indicando que "toda la familia Galaxy S25 de Samsung" podrá obtenerse así, por lo que estará disponible tanto el Samsung Galaxy S25 (el modelo base), hasta el Samsung Galaxy S25+ como el Samsung Galaxy S25 Ultra.

Por ejemplo, el 3 de noviembre de 2025 un cliente se suscribe al Samsung Galaxy S25. Entonces, desde el 3 de noviembre de 2027, puede pasarse al Samsung Galaxy más moderno que haya, que, en principio, debería ser el Samsung Galaxy S27 (o el S27+ o S27 Ultra). No obstante, no es necesario que justo sea a los 24 meses (2 años), puede hacerlo desde que se cumplen 2 años hasta que se cumplen 4 años.