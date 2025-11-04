Ni Samsung ni Apple: esta es la marca que ha conseguido solucionar el gran problema de los móviles ultradelgados

La línea Mate de HUAWEI siempre ha destacado por su diseño atrevido y sus capacidades fotográficas, pero sus variantes “Air” se han caracterizado tradicionalmente por priorizar la delgadez y el minimalismo. Sin embargo, las recientes filtraciones del Mate 70 Air en la red social Weibo apuntan a un cambio de rumbo.

Las imágenes muestran un dispositivo ultradelgado con un diseño en aluminio y cristal, acompañado por un módulo de cámara circular sobredimensionado, más propio de un terminal fotográfico profesional que de una versión ligera.

La caja filtrada confirma la denominación Mate 70 Air, lo que sugiere que no se trata de un prototipo. El panel trasero pulido alberga múltiples sensores dispuestos simétricamente, lo que refuerza la idea de una propuesta fotográfica ambiciosa.

Según el filtrador PandaBald, el dispositivo podría incluir una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo periscópico de 8 MP, una configuración poco habitual en móviles centrados en la delgadez.

Filtraciones anteriores también apuntan a un sensor principal de 1/1,3 pulgadas, lo que refuerza la idea de que este modelo no busca competir en la gama media, sino ofrecer una experiencia cercana a la de un buque insignia. Lo más sorprendente es la inclusión de una batería de 6.500 mAh, una de las más grandes jamás vistas en un móvil de tan solo 6 mm de grosor.

Para comparar, el reciente Moto Edge 70 incorpora una batería de 4.800 mAh, superando a modelos como el Galaxy S25 Edge y el iPhone Air.

Si se confirma esta información, el Mate 70 Air estaría menos enfocado en la delgadez extrema y más en combinar portabilidad con autonomía, lo que sugiere un importante avance en ingeniería por parte de HUAWEI. El dispositivo podría posicionarse como el “buque insignia elegante para la mayoría”, una categoría que otras marcas no suelen cubrir con sus versiones Lite o Air.

Aunque no hay confirmación oficial sobre el sistema operativo, HarmonyOS NEXT parece la opción más probable, en línea con la estrategia reciente de HUAWEI. El enfoque en el hardware, especialmente en el módulo de cámara circular, refleja el diseño industrial característico de la serie Mate.

Los detalles aún son preliminares y podrían cambiar, pero el Mate 70 Air ya se perfila como un modelo mucho más ambicioso que el típico móvil de gama media. Un listado reciente de China Telecom (modelo SUP-AL90) indica que podría incorporar el chip Kirin 9020, hasta 16 GB de RAM y opciones de color como Negro Obsidiana, Blanco Pluma y Brocado Dorado Plateado.

Si HUAWEI logra equilibrar autonomía, rendimiento fotográfico y diseño, el Mate 70 Air podría atraer a usuarios que buscan la potencia de un gama alta sin el peso de un modelo Ultra. Se espera que el dispositivo se lance en China alrededor del 6 de noviembre, aunque su disponibilidad internacional aún no ha sido confirmada.