La tecnología escondida en el Adidas Trionda Pro, el balón oficial del Mundial 2026

El año que viene se celebrará una nueva edición del Mundial de Fútbol, una edición que está organizada conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Poco a poco se van desvelando algunos detalles de la nueva cita mundialista y uno de ellos es el balón que se usará en los partidos.

Así, ya te podemos confirmar que el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el Adidas Trionda Pro, un esférico que se teñirá de los colores de los tres países organizadores y que integrará una tecnología innovadora que te pasamos a descubrir a continuación.

Así es sensor conectado del nuevo Adidas Trionda Pro

Como explica la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) en su blog oficial, el nuevo Adidas Trionda Pro estará equipado con un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación que es capaz de enviar datos en tiempo real al sistema de videoarbitraje o VAR.

Ya tenemos aquí el precioso balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 . Me alegra y me enorgullece presentar el TRIONDA. La marca Adidas ha creado un nuevo y emblemático balón mundialista, cuyo diseño encarna la unidad y la pasión de los países anfitriones del torneo del año que viene: Canadá, México y Estados Unidos. Estoy deseando ver los primeros goles con esta maravillosa pelota. La cuenta atrás para el Mundial más grande de la historia está en marcha, y el balón ya ha echado a rodar.

Este chip está ubicado en uno de los paneles laterales del balón, recopila información de cada toque y la transmite instantáneamente a los árbitros del VAR, algo que les va a permitr decidir con mayor precisión y rapidez acerca de acciones polémicas como posibles fueras de juego, penaltis o toques con la mano.

Asimismo, el balón oficial del Mundial 2026 también incorpora una tecnología que se encarga no solo de enviar en tiempo real los datos recopilados por el sensor al VAR, sino también de procesarlos mediante Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de acelerar las decisiones arbitrales sin interrumpir el ritmo del partido.

Además, el Adidas Trionda Pro incorpora unos pesos en los otros 3 paneles para que este tenga un equilibrio adecuado y mantenga un bote y un vuelo naturales a pesar de este nuevo sensor.

El nuevo Adidas Trionda Pro ya se puede comprar a través de la tienda oficial de la marca en España por un precio de 150 euros.

Aunque el uso de balones inteligentes no es algo totalmente nuevo, el Adidas Trionda Pro que se estrenará en el Mundial de 2026 supone un salto significativo en lo que que respecta a precisión, velocidad y fiabilidad.