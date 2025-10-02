Anunciado un nuevo videojuego de fútbol de FIFA, aunque no es lo que esperas

El universo de los videojuegos de fútbol lleva años siendo dominado por propuestas que apuestan por la simulación realista. Desde la legendaria saga FIFA hasta el actual EA Sports FC, lo habitual ha sido ver títulos centrados en replicar con la mayor fidelidad posible la experiencia del deporte rey. Sin embargo, tras la ruptura entre Electronic Arts y la FIFA, la federación prometió que exploraría nuevas vías para mantener su marca en el mundo del los vidoejuegos.

Ese movimiento ya comenzó con el anuncio de FIFA Rivals, y ahora da un nuevo paso con la revelación de un proyecto que rompe completamente con lo que los amantes del deporte esperaban. Un título que deja a un lado la seriedad de los simuladores para ofrecer una experiencia más arcade, frenética y cargada de personalidad.

FIFA Heroes, el nuevo juego de fútbol de la federación después de desvincularse de EA

El nuevo juego anunciado se llama FIFA Heroes y llegará en 2026 a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS y Android. Se trata de un arcade 5 vs. 5 que combina fútbol rápido con un enfoque desenfadado y un plantel de personajes de lo más particular, las mascotas oficiales de la FIFA, héroes ficticios e incluso rostros icónicos de la televisión y el cine.

La propuesta busca diferenciarse de los simuladores tradicionales al introducir superhabilidades y movimientos especiales para cada personaje, algo más cercano a títulos como Mario Strikers que al antiguo FIFA de Electronic Arts. Entre las incorporaciones confirmadas se encuentra la mascota de la FIFA World Cup 2026, lo que da a entender que este será un eje central de su promoción.

Kyle Joyce, fundador del estudio Solace, explicó durante la presentación que con este proyecto buscan capturar lo que hace único al fútbol: “velocidad, drama y rivalidad”. Una declaración de intenciones que apunta directamente a un juego pensado para partidas rápidas, intensas y accesibles a cualquier tipo de jugador.