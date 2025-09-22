The Outsiders: la nueva app que convierte tu iPhone y Apple Watch en el mejor entrenador personal

Junto al lanzamiento oficial de iOS 26, muchos desarrolladores adaptaron sus aplicaciones a la nueva versión del sistema operativo para el iPhone. Una de ellas es Gentler Streak, una popular herramienta de salud que destaca por enseñar a los usuarios que los descansos forman parte de una vida activa y saludable.

Los desarrolladores de Gentler Streak aprovecharon la actualización de su aplicación y la llegada de iOS 26 para lanzar The Outsiders, una nueva app destinada a atletas y a quienes disfrutan de los datos. A diferencia de Gentler Streak, The Outsiders está dirigida a quienes entrenan duro, proporcionando información sobre el nivel de recuperación o la intensidad de los entrenamientos. De esta forma, con ambas apps se crea una comunidad de amantes del deporte.

Todo lo que debes saber sobre The Outsiders

The Outsiders llega con iOS 26 para ofrecer a los atletas datos precisos de recuperación, intensidad y progreso desde el iPhone.

The Outsiders destaca por ayudar a quienes entrenan de forma intensa y siguiendo unas pautas concretas. Uno de los datos principales de la app es el nivel de recuperación, que se muestra en forma de porcentaje cada día a partir de la información que recoge el Apple Watch por la noche y del entrenamiento del día anterior. Esto significa que el nivel de recuperación dependerá de cómo hayamos dormido y del estrés acumulado en el cuerpo tras sesiones previas. Este nivel de preparación puede variar a lo largo del día conforme sigas entrenando.

The Outsiders muestra el nivel de preparación para el día Difoosion

La pantalla principal de la app se llama Today, donde se muestran los datos necesarios para decidir qué hacer. En esta sección aparece el nivel de preparación en forma de porcentaje, que puede clasificarse en cinco categorías: Prime, Alto, Moderado, Bajo o Pobre. Según el resultado, la app asignará un nivel u otro. Este cálculo depende de la carga de entrenamiento acumulada, las métricas obtenidas durante la noche y la calidad del sueño.

Por otro lado, la app incluye una sección llamada Progreso, pensada para que entiendas tus entrenamientos y sepas qué aspectos debes mejorar. En ella puedes consultar detalles como la frecuencia cardíaca durante los ejercicios, la carga de entrenamiento o el VO2 Max. También muestra en qué zonas de esfuerzo te mueves habitualmente y te ofrece recomendaciones sobre las zonas aeróbicas en las que deberías trabajar más. Dentro de Progreso también encontrarás un calendario para controlar las semanas de alta intensidad y las de recuperación que se miden a través de círculos más grandes o pequeños.

The Outsiders te muestra qué debes mejorar Difoosion

Por último, en la pestaña de Entrenamientos podrás consultar todo lo que registres con tu Apple Watch. The Outsiders ya se puede descargar en el App Store y cuenta con el diseño Liquid Glass introducido en iOS 26. Si tienes un iPhone y un Apple Watch, y te gusta entrenar con datos precisos, The Outsiders es una de las mejores opciones disponibles.