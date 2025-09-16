Apple admite que instalar iOS 26 en tu iPhone puede afectar a la duración de la batería

Apple ha emitido un aviso a los usuarios de iPhone, indicando que la instalación del nuevo software iOS 26 podría provocar un impacto temporal en la duración de la batería de sus dispositivos. La compañía explica en su publicación que esta situación es un proceso normal tras las actualizaciones mayores.

Según detalla el nuevo documento de soporte, las actualizaciones de iOS más notables, y la llegada de iOS26 que se está desplegando desde ayer lo es, requieren la ejecución de tareas en segundo plano. Entre estas labores se incluyen la indexación de datos y archivos para la función de búsqueda, la descarga de nuevos recursos y la actualización de las aplicaciones instaladas. Todo ello puede generar un consumo adicional de energía y ser por tanto la causa de esa bajada de autonomía.

Apple explica el impacto de las actualizaciones de iOS en la batería

Asimismo, la compañía con sede en Cupertino apunta que las nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema operativo pueden exigir más recursos del terminal, algo para lo que el usuario puede preparar el terreno con estos consejos. Todas esas novedades pueden traducirse en un pequeño impacto tanto en el rendimiento general como en la vida útil de la batería, especialmente en los momentos inmediatamente posteriores a la instalación de la actualización, mientras el dispositivo se asienta y optimiza.

Por otro lado, Apple recalca que el hardware y el software están diseñados de forma conjunta para ofrecer un rendimiento y una autonomía óptimos, tal y como recoge el medio Macrumors. Sin embargo, la introducción de nuevas características puede modificar los patrones de uso de los dispositivos, lo que potencialmente influye en el consumo energético. Tras una actualización importante, es habitual notar una repercusión temporal en la batería y el rendimiento térmico, ya que el sistema necesita completar su configuración en segundo plano.

En este sentido, las funciones novedosas, aunque atractivas, pueden requerir un esfuerzo adicional del dispositivo. Dependiendo del uso individual de cada usuario, algunos podrían percibir una pequeña alteración en el rendimiento o en la autonomía. Apple, no obstante, asegura trabajar continuamente para optimizar estas características a través de actualizaciones de software subsiguientes, buscando garantizar una buena duración de la batería y una experiencia de uso fluida.

Además, si bien la afectación de las actualizaciones en la batería ya se había mencionado en documentos de soporte anteriores tratando de evitar una reacción negativa de sus usuarios al detectarlo, la empresa ha decidido explicar ahora de forma más explícita este posible drenaje, buscando desde la transparencia la comprensión de sus seguidores.

Este nuevo enfoque podría deberse a la reiteración de quejas sobre la duración de la batería que suelen surgir tras la liberación de una nueva versión del sistema operativo. Cabe destacar que este documento de soporte no ha sido redactado exclusivamente para iOS 26, sino que es de aplicación general para todas las actualizaciones de software de la compañía que lidera Tim Cook.