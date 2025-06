Si tienes uno de estos iPhone o iPad, ya no podrás seguir usando la app de YouTube

La app de YouTube para iPhone y iPad se ha actualizado recientemente, y con esta nueva versión ha dejado de ser compatible con algunos modelos, específicamente aquellos que no pueden ejecutar iOS 16 o iPadOS 16. Esto implica que los dispositivos afectados ya no podrán seguir utilizando la app y deberán acceder a los vídeos de la plataforma a través de la versión web.

A pesar de que varios modelos de iPhone y iPad están en la lista de dispositivos incompatibles, todos ellos ya tienen algunos años de antigüedad. De hecho, recientemente, Apple incluyó algunos de estos modelos en su lista de productos "vintage", lo que significa que pueden ser reparados en los Apple Store y establecimientos autorizados siempre que haya existencias disponibles.

iPhone y iPad que ya no pueden usar la app de YouTube

La reciente actualización de la app de YouTube para iPhone y iPad no ha traído nuevas funcionalidades, pero ha introducido un requisito importante: solo se podrá usar en dispositivos con iOS 16 o superior, y iPadOS 16 o superior. Si el dispositivo no cumple con esta condición, ya no podrá seguir utilizando la app de YouTube.

iPhone que no pueden usar la app de YouTube:

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (1ª generación)

iPod touch de 7ª generación

iPad que no pueden usar la app de YouTube:

iPad Air 2

iPad mini 4

Estos dispositivos se quedaron en iOS 15, por lo que no podrán seguir utilizando la app de YouTube al no cumplir con el requisito de tener iOS 16 o superior, como exige la nueva actualización. Sin embargo, esto no significa que los usuarios de estos dispositivos no puedan acceder al servicio.

Si tienes alguno de estos iPhone o iPad, puedes seguir disfrutando de tus creadores favoritos a través de la versión web de YouTube. Solo necesitarás acceder a la página oficial de YouTube desde Safari, lo que ofrece una experiencia muy similar a la de la aplicación.