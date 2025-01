Samsung revela su Galaxy S25 ultradelgado, el S25 Edge

Samsung ha presentado este miércoles la familia de smartphones Galaxy S25 que serán los topes de gama de la compañía durante este año. Una de las novedades es que este año estará formada por 4 modelos y no 3, siendo el último de ellos el rumoreado S25 ultradelgado que ayer mostró brevemente en un avance al final del evento Galaxy Unpacked.

Así, el hasta ahora conocido como S25 Slim será finalmente el S25 Edge, recuperando una marca, Edge, que acompañaba a algunas variantes de los Galaxy S hace una década, como el Galaxy S6 Edge, Galaxy S7 Edge o Galaxy Note Edge. Pero si en aquel entonces el nombre hacía referencia a la curvatura de la pantalla hacia los laterales del teléfono, ahora implica un muy poco grosor.

El vídeo mostraba el teléfono completamente despiezado, con todas sus partes por separado, y cómo se iban juntando hasta dar lugar al S25 Edge, el cual solamente se podía entrever. Samsung no ha facilitado más detalles que puedan confirmar o no el dato más llamativo, su grosor; el móvil ha estado expuesto junto al resto de la familia S25 para los asistentes al evento.

Según The Verge y de acuerdo a rumores, el S25 Edge tiene 6,4 mm de grosor. Esto es, 0,6 mm menos que el S25, que tiene una profundidad de 7,2 mm y pesa solo 162 gramos. Y 1,8 mm más fino que el S25 Ultra de 8,2 mm y 218 gramos de peso.

Sí se confirmó que el S25 Ultra tendrá un juego doble de cámaras en la parte trasera y no triple o cuádruple como el resto de la gama S25 y que sigue las mismas líneas de diseño.

Pero lo que será determinante en este móvil es su precio. Según Mark Gurman, especialista de Bloomberg en Apple, el S25 será lanzado en la primera mitad de este año (los rumores hasta ahora han apuntado a mayo) y será más barato que el S25 Ultra, cuyo precio arranca en los 1.459 €. El S25+ lo hace en los 1.159 €, así que es de esperar que se mueva en esta banda.

NEW: There’s one more Samsung phone coming: the S25 Edge, an ultra-thin version. It’s launching in the first half of this year (including to the U.S.) and will be priced below the $1299 S25 Ultra. Samsung beats the iPhone 17 Air to market with this form-factor.