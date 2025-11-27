Lo último de Xiaomi es un cargador de viaje con carga rápida de 67 W y 3 puertos USB

Cada semana Xiaomi renueva su, ya de por sí, amplio catálogo de dispositivos con nuevos productos que destacan por su gran relación calidad-precio. Así, si hace 7 días, la compañía pekinesa presentó en el mercado global su mejor monitor gaming hasta la fecha, un Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi 2026 que destaca por contar con una pantalla ultrawide de 34 pulgadas y resolución WQHD a 180 Hz, ahora la firma china acaba de lanzar en su país natal un nuevo gadget que estamos seguros que vas a querer comprar, sobre todo porque vale más de lo que cuesta.

Se trata de un nuevo cargador de viaje con carga rápida de 67W y tres puertos USB que tiene un precio rompedor: menos de 20 euros al cambio.

Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set, toda la información

Como podemos leer en IT Home, Xiaomi acaba de lanzar en China el nuevo Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set, un cargador de viaje que apuesta por un diseño elegante y minimalista en color blanco y por unas dimensiones realmente contenidas que hacen que sea muy cómodo de llevar en un bolso o una mochila.

Si nos metemos de lleno en sus prestaciones, este cargador de viaje cuenta con una potencia máxima de carga de 67 W y es compatible con la carga de 65 W para ordenadores portátiles. Asimismo, está equipado con 3 puertos USB: dos USB Tipo C y un USB-A para que puedas cargar tres dispositivos a la vez.

Las velocidades de carga del Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set en función del número de puertos utilizado Propio

Eso sí, tal como puedes apreciar en la imagen que te dejamos sobre estas líneas, la potencia de carga variará en función del número de puertos que utilices, ya que si solo haces uso de una salida conseguirás los 67 W de potencia, si usas dos puertos la potencia se reparte en 45W/20W o 15W/15W en función del puerto utilizado y si ocupas los tres puertos USB de este cargador, el primer USB-C te proporciona una potencia de 45 W y los otros dos te ofrecen una velocidad de carga de 15 W.

Una de las ventajas del nuevo Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set es su compatibilidad con una amplia variedad de protocolos de carga rápida como PD3.0, PPS y QC3.0, algo que te permitirá cargar rápidamente no solo los smartphones de Xiaomi, Redmi y POCO sino también los de otras marcas como Samsung, Apple, OPPO, vivo o OnePlus, entre otras.

En este sentido, Xiaomi ha confirmado que, en apenas 20 minutos, este cargador puede recargar un iPhone 17 Pro Max al 50 % y un Xiaomi 17 Pro Max al 58 %.

El Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set incluye un cable USB-C de 1,5 metros en la caja Xiaomi

Finalmente, debes saber que el Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set integra una tecnología de protección frente a problemas de sobretensión, sobrecalentamiento y sobrecorriente y dentro de su paquete de venta se incluye un práctico cable USB-C a USB-C de 1,5 metros de largo.

Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi 67W GaN Three-Port Charger Set ya está disponible para su compra en China a través de Youpin, la plataforma de crowdfunding de la firma, por un precio oficial de 129 yuanes, unos 16 euros al cambio.

Todavía no sabemos cuando llegará este nuevo cargador de viaje al mercado global ni a que precio lo hará, pero esperamos que no tarde demasiado en aterrizar en España con un coste de unos 30-40 euros.