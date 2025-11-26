POCO F8 Ultra: el nuevo flagship killer de POCO ya está entre nosotros

POCO acaba de presentar en sociedad su gran apuesta dentro de la gama alta, un POCO F8 Ultra que tiene todo lo necesario para revolucionar el mercado, ya que cuenta con un diseño muy premium y con unas especificaciones que son propias de dispositivos mucho más caros.

Así, el nuevo POCO F8 Ultra destaca por contar con algunas de las prestaciones más "top" del mercado, sobre todo en lo referente a pantalla, procesador, batería y sonido.

POCO F8 Ultra: características y especificaciones clave

Dimensiones y peso: 163,33 x 77,82 x 8,3 milímetros y 220 gramos (Black)/ 163,33 x 77,82 x 7,9 milímetros y 218 gramos (Blue)

Resistencia al agua y al polvo IP68

Pantalla AMOLED HyperRGB de 6,9 pulgadas a 120 hercios

Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

12 /16 GB de memoria RAM LPDDR5X

256 GB o 512 GB de almacenamiento interno UFS 4.1

Batería de 6.500 mAh con carga ultrarrápida de 100W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica reversible de 22,5 W

Cámara principal de 50 MP con OIS

Cámara teleobjetivo periscopio de 50 MP con zoom óptico 5X y OIS

Cámara para selfis de 32 MP

Triple altavoz estéreo cocreado con Bose

HyperOS 3 como sistema operativo

Esto es todo lo que nos ofrece el nuevo POCO F8 Ultra

Igual que en el caso de su hermano pequeño, el POCO F8 Pro, lo primero que nos llama la atención del nuevo POCO F8 Ultra es su estética, ya que la marca china ha decidido apostar por un diseño realmente premium en el que destacan un chasis con marco de aleación de aluminio y biseles ultra estrechos y una parte trasera con acabados texturizados (material nano-tech de tercera generación en el modelo azul y fibra de vidrio en la variante negra) y un gran módulo rectangular de cámaras que ocupa todo en ancho superior y donde se puede ver una hendidura circular con el logo de Bose que aloja subwoofer trasero del terminal.

Un dato curioso del POCO F8 Ultra es que tanto sus dimensiones como su peso varían de un acabado a otro, ya que la variante 'Black' mide 163,33 x 77,82 x 8,3 milímetros y pesa 220 gramos, mientras que el modelo 'Denim Blue' mide 163,33 x 77,82 x 7,9 milímetros y pesa solo 218 gramos.

Otro detalle interesante del POCO F8 Ultra es que se trata de un terminal tremendamente resistente, puesto que además con contar con la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, la cual te permitirá sumergirlo a un metro de profundidad durante media hora sin que sufra daños, también monta un cristal POCO Shield que se encarga de proteger tanto la parte frontal como la trasera del dispositivo.

Centrándonos ya en sus prestaciones, lo primero que debemos resaltar del POCO F8 Ultra es que está equipado con una enorme pantalla AMOLED HyperRGB de 6,9 pulgadas (la más grande hasta la fecha) que tiene una resolución de 2.608 x 1.200 píxeles, una tasa de refresco variable de hasta 120 hercios, una tasa de muestreo táctil instantánea de hasta 2.560 hercios (en el modo Game Turbo) y un brillo máximo de 3.500 nits, debajo del cual se ubica un lector de huellas dactilares ultrasónico.

Así luce la pantalla de 6,9 pulgadas del POCO F8 Ultra Christian Collado Difoosion

Como no podía ser de otra forma, el POCO F8 Ultra monta el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador de gama alta premium fabricado en 3 nanómetros que dispone de ocho núcleos, dos de los cuales alcanzan una velocidad máxima de 4,6 GHz. Asimismo, este potente chipset está respaldado por una GPU Adreno, por un chip VisionBoost D8 que mejora la fluidez de la pantalla y por un sistema de refrigeración avanzado 3D Triple-layer IceLoop que utiliza la tecnología LiquidCool para evitar que el smartphone se sobrecaliente.

En lo que respecta a sus opciones de memoria, el POCO F8 Ultra está disponible en dos variantes de memoria RAM LPDDR5X de 12 y 16 GB y en otras tantas variantes de almacenamiento interno UFS 4.1 de 256 GB y 512 GB.

El POCO F8 Ultra mejora la autonomía del modelo "Pro" gracias a una gigantesca batería de 6.500 mAh (la de mayor capacidad hasta la fecha en la serie F), que promete hasta 15 horas de uso continuo con una sola carga. Además, esta batería dispone de una carga ultrarrápida 'HyperCharge' de 100 W, de una carga rápida inalámbrica de 50 W y de una carga inalámbrica reversible de 22,5 W.

A nivel fotográfico, el nuevo flagship killer de POCO tampoco se queda atrás, ya que dispone de un triple módulo de cámaras traseras que está formado por tres sensores de 50 megapíxeles: un sensor principal Light Fusion 950 con una apertura focal f/1.67 y OIS (estabilizaciòn óptica de imagen), un sensor teleobjetivo tipo periscopio con una apertura focal f/3.0, zoom óptico 5X, zoom digital in-sensor 10X, Ultrazoom 20X con IA y OIS y un sensor ultra gran angular con una apertura focal f/2.4.

El subowoofer trasero firmado por Bose está integrado en el módulo de cámaras del POCO F8 Ultra Christian Collado Difoosion

El apartado fotográfico del POCO F8 Ultra se completa con una cámara para selfis de 32 megapíxeles que cuenta con un modo gran angular inteligente automático de 0,8X que te permite capturar más personas o más paisaje en cada toma.

Asimismo, las cámaras del POCO F8 Ultra también integran algunas funciones de IA realmente como la captura de movimiento, una funcionalidad que hace que los sensores se adapten inteligentemente a sujetos en movimiento, como mascotas o el Modo Super Luna, el cual se activa automáticamente con el zoom 20X para que puedas capturar la superficie de la luna con gran detalle.

Otro de los puntos fuertes del POCO F8 Ultra es que apuesta por un sistema de sonido premium desarrollado conjuntamente con Bose que consta de un triple altavoz con una arquitectura de 2.1 canales, el cual está compuesto por dos altavoces simétricos duales 1115F y un subwoofer 1620 de nivel de tablet, los cuales nos ofrecen unos graves más profundos y mejoran la intensidad de las bajas frecuencias sin distorsionar el audio. Igual que en el caso del POCO F8 Ultra, la variante "Ultra" también incorpora dos perfiles de audio creados por ingenieros acústicos de Bose: "Dinámico" (Dynamic) y "Equilibrado" (Balanced).

Respecto al resto de prestaciones del POCO F8 Ultra, hay que señalar que este flagship barato tampoco escatima en conectividad, ya que dispone de 5G, Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y GPS y que cuenta con HyperOS 3 corriendo bajo Android 16 como sistema operativo.

POCO F8 Ultra: disponibilidad y precios

El nuevo POCO F8 Ultra ya está disponible para su compra, tanto desde la tienda online de la marca como desde distribuidores habituales como Amazon, en dos acabados: Black (negro) y Denim Blue (azul) y en dos configuraciones de memoria de 12/256 GB y 16/512 GB con los siguientes precios oficiales:

POCO F8 Ultra 12+256 GB: 829,99 euros

POCO F8 Ultra 16+512 GB: 899,99 euros

Eso sí, también podrás aprovechar una jugosa promoción de lanzamiento que estará vigente hasta el próximo 9 de diciembre y gracias a la cual podrás adquirir la variante con 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna por tan solo 699,99 euros.