Los usuarios de Spotify ya pueden cambiarse a Apple Music de forma más fácil con esta nueva herramienta

Apple ha lanzado esta semana una nueva función que facilita a los usuarios potenciales de Apple Music transferir sus listas de reproducción y canciones guardadas desde otros servicios de música al servicio de la compañía. De este modo, cambiar de Spotify u otros servicios de música en streaming a Apple Music será más sencillo.

Según un documento de soporte de Apple, esta nueva función está en fase de lanzamiento y ya está disponible en Australia y Nueva Zelanda. Se habían descubierto las primeras referencias a esta opción en febrero de 2024, cuando se detectó la posibilidad de transferir listas desde servicios de terceros en una de las versiones beta de Apple Music.

Apple se asocia con SongShift

Apple no ha desarrollado esta función en solitario; la compañía se ha asociado con SongShift, la aplicación especializada en la transferencia de música entre servicios. Como resultado de esta colaboración, la herramienta de transferencia estará directamente integrada en Apple Music mediante un nuevo botón que facilitará el cambio a los usuarios interesados en probar el servicio de Apple.

Los usuarios de Apple Music en Australia y Nueva Zelanda pueden acceder a esta opción desde la versión web o desde las aplicaciones para iPhone, iPad y Android. Aunque será posible transferir canciones, álbumes y listas de reproducción, la disponibilidad de contenidos dependerá del servicio de origen y no de la herramienta en sí.

Para iniciar la transferencia en iPhone o iPad, el usuario deberá abrir la app de Ajustes, tocar en “Apps”, seleccionar “Música” y, dentro de los ajustes de Apple Music, hacer clic en “Transferir música desde otro servicio”. Desde allí, podrán elegir qué desean transferir, y Apple Music comenzará a buscar coincidencias en su catálogo para agregar el contenido a la biblioteca.

En los casos en que no se pueda encontrar una coincidencia exacta para una canción, Apple marcará el contenido como “Needs Review” (Necesita revisión), mostrando versiones alternativas que podrán ser seleccionadas. Apple advierte que algunos contenidos pueden no estar disponibles o no tener una coincidencia exacta en Apple Music, y también aclara que solo se podrán transferir listas de reproducción creadas por el usuario, no las listas de reproducción de otros servicios.