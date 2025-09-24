Tras el verano, toca volver a la rutina, y los dispositivos del ecosistema Xiaomi lo hacen mucho más fácil

El verano es aquella época del año en la que el tiempo transcurre diferente. Aunque los adultos sigan con sus obligaciones y vida normal (lo de tener dos meses de vacaciones es algo que solo los niños y adolescentes menores de 16 años se pueden permitir, por lo general), la rutina se siente menos rutina: se pasa más tiempo fuera de casa haciendo planes cuando el calor lo permite, se hace alguna que otra escapada por España o a un país extranjero, y se suele llevar menos cuidado con lo que se come.