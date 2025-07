Vuelven a aparecer referencias al HomePad en el código de la cuarta beta de iOS 26

Apple lanzó ayer la cuarta beta de iOS 26 para desarrolladores con cambios interesantes en algunas interfaces, que ahora recuperan un efecto mucho más pronunciado de Liquid Glass. Además, se ha añadido un nuevo efecto en las notificaciones que oscurece el fondo de pantalla al hacer scroll, mejorando así la legibilidad. Pero eso no es todo: su código revela pistas muy llamativas.

Por un lado, se ha descubierto una imagen que sugiere la llegada de una futura función en iOS 26 capaz de mostrar una puntuación de sueño. Por otro, el medio especializado MacRumors ha encontrado una referencia al "HomePad", el hub para el hogar que Apple tenía previsto lanzar este año, pero que se habría retrasado hasta 2026 debido a los problemas con el desarrollo de las nuevas funciones de Siri.

Un HomePod, pero con pantalla

La referencia encontrada incluye una frase que destaca por el vocabulario utilizado: “Tu HomePod no podrá mostrarte el tiempo local, la hora ni responder a las solicitudes de Siri sobre tu zona”. El uso del verbo “mostrar” resulta especialmente interesante, ya que los actuales HomePod no disponen de pantalla y, por tanto, no pueden mostrar contenido visual.

Los rumores sobre un nuevo HomePod con pantalla llevan tiempo circulando, y todo apunta a que ese dispositivo será el esperado centro doméstico que Apple lleva desarrollando desde hace meses. Un producto que combinaría lo mejor del iPad con el HomePod y que serviría como cerebro de toda la domótica del hogar.

Según las filtraciones, este centro de control tendrá una pantalla similar a la del iPad, pero con forma cuadrada. Permitirá gestionar dispositivos compatibles con HomeKit y Matter, y ejecutará apps como Apple Music, Calendario, Tiempo, Fotos o Apple News. Todo ello con una experiencia visual completamente nueva y centrada en el hogar. Y todo apunta que esa nueva experiencia visual llegará de la mano de homeOS, un nuevo sistema operativo.

Siri también formará parte esencial del dispositivo, aunque su integración estaría siendo un quebradero de cabeza. De hecho, se rumorea que Apple ha retrasado su lanzamiento por problemas en el desarrollo de la versión con Apple Intelligence. Si todo va bien, podríamos verlo a finales de este año o a comienzos del siguiente.