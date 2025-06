Apple podría haber dado una pista sobre el futuro lanzamiento del HomePad durante una de las sesiones de la WWDC

Aunque no hay ninguna confirmación oficial por parte de Apple, uno de los dispositivos que lanzaría pronto sería el HomePad, su pantalla inteligente para el hogar que sería un híbrido entre el HomePod y el iPad. Este hub para el hogar se iba a lanzar en marzo, pero finalmente no fue así por culpa del retraso de las nuevas funciones de Siri, en las cuales se iba a basar su funcionamiento.

Pese a que no es un dispositivo que podamos dar por confirmado, Apple no ha parado de dejar referencias y pistas sobre el HomePad. Recientemente, se hallaron referencias en el código de la última beta de IOS 18.6 y, ahora, en una nueva sesión para desarrolladores, han dejado más pistas. Hay que tener en cuenta también que no significa nada, pero que no deja de ser curioso que aparezcan este tipo de cosas.

¿Está preparando Apple a los desarrolladores?

La sesión en cuestión se llama “Diseña fragmentos interactivos” y está centrada en un nuevo framework de interfaz para App Intents. ¿La idea? Que los desarrolladores puedan crear pequeños widgets interactivos, rápidos y contextuales —llamados snippets— que aparezcan en Siri, Spotlight y Atajos con información relevante y acciones rápidas. Son ligeros, funcionales y están diseñados para flotar en la parte superior de la pantalla como superposiciones.

Todo esto suena muy útil para el iPhone y el iPad, claro. Pero si lo unimos a los hallazgos recientes en las betas de iOS y a los informes previos sobre el dispositivo con homeOS, da la sensación de que estos snippets podrían estar preparando el terreno para algo más. Recordemos que el HomePad será una pantalla que se base en widgets para mostrar información, donde dichos snippets serían muy útiles.

Lo curioso es que en la sesión de la WWDC se mencionaron de forma muy concreta las limitaciones de diseño para estos snippets: Apple recomienda a los desarrolladores ceñirse a una altura máxima de 340 píxeles para evitar problemas al hacer scroll. ¿La razón? Este tipo de interfaz rápida y consultable cobra mucho más sentido en un dispositivo que ves desde cierta distancia, como podría ser una pantalla inteligente colocada al otro lado de la habitación.

También se hizo hincapié en el uso de textos más grandes de lo habitual y en un contraste de color superior al estándar del sistema, todo ello pensado para mejorar la legibilidad “desde lejos”. Otra pista bastante evidente de que Apple podría estar trabajando en un nuevo formato de dispositivo. Pese no haber nada confirmado, está claro de que Apple podría estar preparando el terreno para un nuevo dispositivo para el hogar.