Vuelven a aparecer referencias al HomePad en la beta de iOS 18.6

Aunque la compañía no lo presentó en la WWDC 2025, Apple sigue trabajando en homeOS, un sistema operativo que ejecutarían los dispositivos para el hogar que los de Cupertino lanzarían en los próximos años, como el HomePad. Este híbrido entre el iPad y el HomePod se iba a lanzar el pasado mes de marzo, pero debido al retraso de las nuevas funciones de Siri, se pospuso su lanzamiento.

Pese a que no no está claro cuándo se lanzará el hub para el hogar de Apple, lo cierto es que siguen trabajando en el dispositivo porque no paran de encontrarse referencias, y la más reciente ha sido en el código de la beta de iOS 18.6, que se ha lanzado esta semana. Se espera que esta versión llegue con Apple Intelligence para los usuarios de China.

El HomePad vuelve a hacer acto de presencia en una beta de iOS

Una nueva pista sobre homeOSha aparecidodentro del código de iOS 18.6. En concreto, una línea relacionada con ProgressUI hace referencia a una imagen que muestra el logo de Apple, y que estaría pensada exclusivamente para cargarse en este nuevo sistema operativo. No se trata de un fondo cualquiera: en lugar de los clásicos wallpapers, hablamos del propio logotipo de la manzana.

Lo interesante es que este recurso aparece en distintos tamaños, como suele ocurrir con los elementos visuales de Apple que se adaptan a diferentes dispositivos. En este caso concreto, se menciona un tamaño base de 1088 píxeles con un factor de escala 2x, lo que nos lleva a una resolución total de 2176 píxeles. Una cifra que apunta a un dispositivo con pantalla de tamaño similar a la del iPad mini.

Y aquí viene la parte más jugosa: este hallazgo coincide con un informe anterior que aseguraba que Apple estaba probando homeOS en un iPad mini. Así que, aunque aún no hay confirmación oficial, todo parece indicar que este nuevo sistema operativo podría estar más cerca de lo que pensamos.

El analista Mark Gurman de Bloomberg dijo en el pasado que el ya conocido como HomePad, tendría una pantalla de unas 8 pulgadas, algo que coincide más o menos con los hallazgos recientes dentro de la beta de iOS 28.6. Este dispositivo bien podría presentarse el próximo mes de septiembre, pero hay que tener en cuenta que su lanzamiento está sujeto al de las funciones de Siri, que podrían llegar en primavera de 2026.

Este hallazgo también nos da pistas sobre su posible precio

Las referencias encontradas apuntan a que la pantalla del HomePad no sería como la del iPhone o el iPad, aunque se parecería más a la del segundo. La razón es sencilla: no se usará del mismo modo. Estará pensada para mostrar información a través de widgets, interactuar con Siri o controlar dispositivos del hogar, por lo que no necesitaría una densidad de píxeles especialmente alta.

Esa menor densidad podría abaratar el precio del dispositivo, pero teniendo en cuenta que el HomePad sería un híbrido entre un HomePod y un iPad, su coste podría situarse en torno al del iPad mini. Por ahora todo son especulaciones, pero lo que está claro es que no falta mucho para ver cómo Apple entra, por fin, en el corazón del hogar.