Withings ScanWatch 2: IA predictiva y 35 días de autonomía para el nuevo smartwatch de la firma de relojes de lujo

Withings, un fabricante referente en relojes de lujo conectados, acaba de lanzar al mercado el nuevo ScanWatch 2, un smartwatch que destaca por contar con un diseño analógico, con un sistema de monitorización basado en IA predictiva que es capaz de procesar hasta 35 biomarcadores diferentes y con una autonomía de hasta 35 días.

Withings ScanWatch 2: características y especificaciones

Como suele ser habitual en los relojes de Withings, el nuevo ScanWatch 2 apuesta por un diseño analógico moderno y elegante y llega en un único modelo de 42 milímetros que está disponible en dos acabados diferentes: azul y plata.

Sin lugar a dudas, uno de los detalles más destacables del Withings ScanWatch 2 es su nuevo sistema operativo 'HealthSense 4', el cual utiliza unos innovadores algoritmos avanzados de IA para proporcionarte un seguimiento exhaustivo de la salud.

Así luce el nuevo Withings ScanWatch 2 en su tonalidad plateada Withings

Dicho sistema de monitorización utiliza un total de 35 biomarcadores para controlar desde el sueño y la actividad física hasta la salud cardiovascular, la predicción del ciclo menstrual y la temperatura corporal.

A este respecto, debes saber que el Withings ScanWatch 2 mejora el seguimiento de la actividad física con nuevos algoritmos dedicados para un recuento de pasos más preciso y el reconocimiento automático de actividades y en cuanto a la salud cardíaca, este reloj inteligente realiza una supervisión constante mediante un sensor PPG que puede detectar de forma pasiva trastornos del ritmo como la fibrilación auricular.

Este nuevo ScanWatch 2 es el resultado de una investigación avanzada en IA predictiva. Nos muestra cómo el análisis profundo y continuo de los datos recopilados a través de un reloj elegante nos permite comprender y anticipar mejor nuestra salud

Además, el nuevo Withings ScanWatch 2 no solo analiza tus datos físicos, sino que también predice posibles problemas de salud y te alerta de los mismos gracias a una novedosa tecnología llamada 'TempTech 24/7', que utiliza un sensor de flujo térmico con un sensor de temperatura en la muñeca para distinguir con precisión la temperatura corporal de la ambiental y así enviarte notificaciones proactivas de fluctuaciones de temperatura y signos de posible enfermedad.

El nuevo Withings ScanWatch 2 te envía notificaciones proactivas acerca de tu estado de salud Withings

Otro de los grandes puntos fuertes del nuevo Withings ScanWatch 2 es su gran autonomía, ya que, según la marca, este reloj inteligente es capaz de ofrecerte hasta 35 días de batería, realizando una monitorización continua de la salud, día y noche, de todos los parámetros esenciales.

Igual que el resto de relojes inteligentes de la marca, el nuevo ScanWatch 2 se puede controlar usando la aplicación gratuita de Withings, la cual incluye un panel de control totalmente personalizable y te ofrece un seguimiento profundo y continuo de tus datos de salud y una monitorización precisa de la tendencia de tu estado físico.

Asimismo, al comprar el nuevo Withings ScanWatch 2 tendrás acceso gratuito durante 3 meses a Withings+, la versión premium de la app de la marca de relojes de lujo que te da acceso a algunos servicios exclusivos como 'Withings Health Assistant (24/7)', un nuevo asistente de IA ofrece a los usuarios orientación de salud personalizada y que es capaz de responder a preguntas específicas de los usuarios y, al mismo tiempo, proporcionar de forma proactiva consejos específicos para ayudarles a comprender y mejorar su bienestar general.

Withings ScanWatch 2: disponibilidad y precio

El nuevo Withings ScanWatch 2 ya se puede comprar a través de la tienda oficial de la marca en dos acabados: azul y plata por un precio oficial de 349,95 euros.