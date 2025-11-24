Acceso

Si tienes uno de estos móviles Xiaomi tenemos malas noticias para ti: no se actualizará a HyperOS 3

Más de una treintena de smartphones y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO se quedarán sin HyperOS 3 y "morirán" con HyperOS 2

A lo largo de estas últimas semanas te hemos ido desvelando tanto los móviles de Xiaomi que ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3 con Android 16 como aquellos que se actualizarán, muy pronto, con una versión de HyperOS 3 basada en Android 15, pero, como es habitual, la llegada de este nuevo sistema operativo también implica que algunos dispositivos más antiguos se queden sin este nuevo firmware.

En este sentido, una reciente filtración ha confirmado cuáles son los terminales de Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán la actualización a HyperOS 3. Comprueba si el tuyo está entre ellos.

Estos son los 31 dispositivos de Xiaomi que se quedarán sin HyperOS 3

Recientemente, el medio griego Xiaomi-Miui ha publicado un post que incluye un listado con los 31 móviles y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán a HyperOS 3, ni con la versión basada en Android 16 ni con la variante con Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Xiaomi

  • Xiaomi Mi 11 Series

  • Xiaomi 11T series

  • Xiaomi Mi 11X series

  • Xiaomi 11i series

  • Xiaomi Mi 11 Lite NE

  • Xiaomi 12X

  • Xiaomi 12 Lite

  • Xiaomi Mi Mix Fold

  • Xiaomi Mix 4

  • Xiaomi civi

  • Xiaomi Pad 5 series

Redmi

  • Redmi A2 series

  • Redmi 12 series

  • Redmi 12C

  • Redmi Note 12 series

  • Redmi Note 12R series

  • Redmi Note 12R Pro

  • Redmi Notes 12S

  • Redmi Note 13 series

POCO

  • POCO C51

  • POCO C55

  • POCO C65

  • POCO C71

  • POCO C75

  • POCO M4

  • POCO M5 series

  • POCO M6 series

  • POCO F4 series

  • POCO F4GT

  • POCO X4 GT series

  • POCO X5 series

Dentro de este listado podemos encontrar dispositivos tan populares como los Xiaomi Mi 11, las Xiaomi Pad 5, los Redmi Note 13 o los POCO M4 y F4, pero todos ellos tienen algo en común: han llegado al final de su ciclo de soporte y pasarán sus últimos días con HyperOS 2, la penúltima versión de la capa de personalización del gigante chino.

Si tienes uno de estos terminales y quieres disfrutar de HyperOS 3 y de Android 16 te recomendamos que compres un terminal más reciente de la marca china o bien navegues por los foros especializados para encontrar una ROM cocinada que te dé acceso a este nuevo sistema operativo de Xiaomi de manera no oficial.

