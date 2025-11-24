Xiaomi
Si tienes uno de estos móviles Xiaomi tenemos malas noticias para ti: no se actualizará a HyperOS 3
Más de una treintena de smartphones y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO se quedarán sin HyperOS 3 y "morirán" con HyperOS 2
A lo largo de estas últimas semanas te hemos ido desvelando tanto los móviles de Xiaomi que ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3 con Android 16 como aquellos que se actualizarán, muy pronto, con una versión de HyperOS 3 basada en Android 15, pero, como es habitual, la llegada de este nuevo sistema operativo también implica que algunos dispositivos más antiguos se queden sin este nuevo firmware.
En este sentido, una reciente filtración ha confirmado cuáles son los terminales de Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán la actualización a HyperOS 3. Comprueba si el tuyo está entre ellos.
Estos son los 31 dispositivos de Xiaomi que se quedarán sin HyperOS 3
Recientemente, el medio griego Xiaomi-Miui ha publicado un post que incluye un listado con los 31 móviles y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán a HyperOS 3, ni con la versión basada en Android 16 ni con la variante con Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:
Xiaomi
Xiaomi Mi 11 Series
Xiaomi 11T series
Xiaomi Mi 11X series
Xiaomi 11i series
Xiaomi Mi 11 Lite NE
Xiaomi 12X
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi Mi Mix Fold
Xiaomi Mix 4
Xiaomi civi
Xiaomi Pad 5 series
Redmi
Redmi A2 series
Redmi 12 series
Redmi 12C
Redmi Note 12 series
Redmi Note 12R series
Redmi Note 12R Pro
Redmi Notes 12S
Redmi Note 13 series
POCO
POCO C51
POCO C55
POCO C65
POCO C71
POCO C75
POCO M4
POCO M5 series
POCO M6 series
POCO F4 series
POCO F4GT
POCO X4 GT series
POCO X5 series
Dentro de este listado podemos encontrar dispositivos tan populares como los Xiaomi Mi 11, las Xiaomi Pad 5, los Redmi Note 13 o los POCO M4 y F4, pero todos ellos tienen algo en común: han llegado al final de su ciclo de soporte y pasarán sus últimos días con HyperOS 2, la penúltima versión de la capa de personalización del gigante chino.
Si tienes uno de estos terminales y quieres disfrutar de HyperOS 3 y de Android 16 te recomendamos que compres un terminal más reciente de la marca china o bien navegues por los foros especializados para encontrar una ROM cocinada que te dé acceso a este nuevo sistema operativo de Xiaomi de manera no oficial.
✕
Accede a tu cuenta para comentar