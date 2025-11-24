Si tienes uno de estos móviles Xiaomi tenemos malas noticias para ti: no se actualizará a HyperOS 3

A lo largo de estas últimas semanas te hemos ido desvelando tanto los móviles de Xiaomi que ya han recibido la actualización estable a HyperOS 3 con Android 16 como aquellos que se actualizarán, muy pronto, con una versión de HyperOS 3 basada en Android 15, pero, como es habitual, la llegada de este nuevo sistema operativo también implica que algunos dispositivos más antiguos se queden sin este nuevo firmware.

En este sentido, una reciente filtración ha confirmado cuáles son los terminales de Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán la actualización a HyperOS 3. Comprueba si el tuyo está entre ellos.

Estos son los 31 dispositivos de Xiaomi que se quedarán sin HyperOS 3

Recientemente, el medio griego Xiaomi-Miui ha publicado un post que incluye un listado con los 31 móviles y tablets de Xiaomi, Redmi y POCO que no se actualizarán a HyperOS 3, ni con la versión basada en Android 16 ni con la variante con Android 15, los cuales te pasamos a detallar a continuación:

Xiaomi

Xiaomi Mi 11 Series

Xiaomi 11T series

Xiaomi Mi 11X series

Xiaomi 11i series

Xiaomi Mi 11 Lite NE

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi civi

Xiaomi Pad 5 series

Redmi

Redmi A2 series

Redmi 12 series

Redmi 12C

Redmi Note 12 series

Redmi Note 12R series

Redmi Note 12R Pro

Redmi Notes 12S

Redmi Note 13 series

POCO

POCO C51

POCO C55

POCO C65

POCO C71

POCO C75

POCO M4

POCO M5 series

POCO M6 series

POCO F4 series

POCO F4GT

POCO X4 GT series

POCO X5 series

Dentro de este listado podemos encontrar dispositivos tan populares como los Xiaomi Mi 11, las Xiaomi Pad 5, los Redmi Note 13 o los POCO M4 y F4, pero todos ellos tienen algo en común: han llegado al final de su ciclo de soporte y pasarán sus últimos días con HyperOS 2, la penúltima versión de la capa de personalización del gigante chino.

Si tienes uno de estos terminales y quieres disfrutar de HyperOS 3 y de Android 16 te recomendamos que compres un terminal más reciente de la marca china o bien navegues por los foros especializados para encontrar una ROM cocinada que te dé acceso a este nuevo sistema operativo de Xiaomi de manera no oficial.