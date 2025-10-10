Vas a querer comprar la nueva freidora de aire de Xiaomi: tiene dos cestas verticales para cocinar 4 platos a la vez

Además de los smartphones, las tablets y los auriculares inalámbricos, Xiaomi es un fabricante que destaca por contar con una amplia gama de freidoras de aire entre las cuales destacan la Xiaomi Smart Air Fryer de 5,5 litros y la Xiaomi Smart Air Fryer de 6,5 litros.

Pero si sois varios en casa y necesitáis algo más grande, hasta ahora la única freidora de aire doble de la firma china era la Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10L, la cual cuenta con dos cestas de 5 litros situadas en horizontal.

Pues bien, como nos cuentan desde el medio especializado XIAOMI ADICTOS, el gigante chino acaba de anunciar en el mercado global la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, una freidora de aire doble en formato vertical que ocupa menos espacio que el modelo anterior y que también te permite cocinar dos platos a la vez.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L, toda la información

Sin lugar a dudas, lo primero que llama la atención de la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L es su diseño, ya que apuesta por un formato vertical de doble cesta que te permite elaborar dos comidas a la vez sin ocupar tanto espacio como las clásicas "air fryer" dobles con dos cestas situadas en horizontal.

De hecho, según Xiaomi, esta nueva freidora de aire vertical ocupa un 35 % menos de espacio horizontal que las "air fryer" tradicionales.

Si nos centramos en sus prestaciones, debes saber que cada una de las cestas tiene una capacidad de 6 litros y ambas cuentan con un sistema de doble rejilla gracias al cual vas a poder cocinar cuatro platos a la vez.

Las principales características de la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L Propio

Además, esta "air fryer" de Xiaomi te permite configurar la temperatura y el tiempo de cada cesta por separado o replicarlos en ambas simplemente pulsando el botón 'SYNC'.

Asimismo, la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L te permite cocinar con temperaturas que van desde los 40 °C hasta los 230 °C e incorpora 14 modos de cocinado predefinidos para elaborar alimentos como patatas fritas, carnes, verduras, pizza, repostería y pescado.

Otros detalles que nos gustan de esta nueva freidora de aire de Xiaomi es que integra un practico panel frontal desde el que la vas a poder controlar y otras funciones realmente útiles como los recordatorios de volteo de alimentos y el apagado automático al extraer las cestas.

Con la nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L podrás cocinar 4 platos a la vez Propio

Como todos los dispositivos inteligentes de la marca, la Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L se puede controlar desde la app Xiaomi Home, la cual te permite programar el inicio con hasta 24 horas de antelación, activar el modo de mantenimiento de temperatura, usar un modo seco (drying) para eliminar la humedad residual y acceder a más de 100 recetas online.

Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L: disponibilidad y precio

La nueva Xiaomi Smart Double Stack Air Fryer 12L ya aparece en la web oficial de Xiaomi para el mercado global pero todavía no se ha revelado ni su precio ni su fecha de puesta a la venta en España.