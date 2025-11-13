Xiaomi da un paso de gigante para traer sus coches a Europa en 2027: los plazos de entrega ya no serán un problema

El mercado de los coches eléctricos no para de crecer en España con marcas venidas de China como BYD y Omoda que cada vez son más populares en nuestro país. Pero, sin lugar a dudas, lo que marcará un antes y un después en el segmento de los vehículos eléctricos en España es el desembarco del gigante chino Xiaomi, algo que está previsto que suceda en poco más de un año, en concreto en 2027.

Pues bien, todo parece indicar que Xiaomi acaba de dar un paso decisivo para traer sus coches a Europa, ya que ha conseguido reducir considerablemente los plazos de entrega de sus vehículos en su país natal.

Xiaomi aumenta la producción de sus coches eléctricos en China y reduce los tiempos de entrega de los mismos

Un reciente informe del medio CNVEPost desvela que, en estas últimas dos semanas, los tiempos de entrega de los Xiaomi SU7 Pro y del SU7 Max han pasado de ser unos 7 meses a reducirse a tan solo un mes y medio o dos, gracias a un aumento en la capacidad de producción de estos vehículos eléctricos que ha llevado a cabo la marca pekinesa.

Este cambio en los plazos de entrega de los coches de Xiaomi es algo que se lleva gestando desde principios de mes, ya que el pasado 4 de noviembre Xiaomi EV ajustó los tiempos de entrega de sus vehículos eléctricos y ahora los ha estrechado todavía más.

De hecho, a principios de este mes, los plazos de entrega del SU7 Standard bajaron ligeramente de 31–34 semanas a 30–33 semanas, los del SU7 Pro y el SU7 Max se redujeron en un par de semanas más y los del SU7 Ultra se mantuvieron estables entre 6 y 9 semanas.

Actualmente, los tiempos de espera del SU7 Pro y el SU7 Max se han igualado con los del SU7 Ultra y se están entregando un plazo que oscila entre las 6 y las 9 semanas frente a los plazos de entrega de 30 semanas que tenían hasta ahora.

El Xiaomi YU7 fue el coche más vendido de la firma en el mes de octubre Xiaomi

Esto quiere decir que muchos compradores chinos podrán tener su coche nuevo en casa antes de que acabe el año, algo que les permitirá beneficiarse de los incentivos fiscales actuales, los cuales son más generosos que los previstos para 2026.

El modelo que no ha reducido sus plazos de entrega es el último en llegar al mercado, ya que el Xiaomi YU7 sigue manteniendo unos tiempos de entrega que oscilan entre las 32 y las 38 semanas, algo que parece indicar que el aumento de la producción se ha centrado en el SU7.

Sin embargo, si analizamos las cifras de ventas del mes de octubre, el Xiaomi YU7 fue el más vendido con más de 33.600 unidades entregadas, lo que supone un incremento mensual superior al 50 % y un 69 % del total de entregas de Xiaomi EV, las cuales fueron de 48.654 vehículos.

Por su parte, las ventas del Xiaomi SU7 experimentaron un ligero descenso, puesto que se enviaron 14.992 unidades en el mes de octubre, lo que representa un descenso del 27 % interanual y una reducción del 23 % respecto al mes anterior.