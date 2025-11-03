Los suelos de tu casa impolutos con este robot aspirador que también friega y cuesta menos de 100 euros

Tenemos que hablar de una oferta que se presenta como una como una de esas oportunidades que vale la pena no dejar pasar. Resulta que el robot aspirador Vexilar W7 está disponible por tan solo 99,99 euros en Amazon, frente a los 159,99 euros del precio recomendado. Estamos hablando de 60 euros menos, lo cual no está nada mal. No todos los días tiene un 38 % de descuento.

Estamos seguros de que te sus características te sorprenderán. Es más, podríamos decir que está un escalón por encima de otros robots aspiradores en el mismo rango de precio. A la pregunta de qué opinan los usuarios, más del 75 % le han dado una puntuación de 5 estrellas, de ahí que las reseñas sean mayormente positivas. Dicho esto, veamos qué ofrece el Vexilar W7.

Ahorra 60 euros comprando el Vexilar W7 en Amazon

Este robot aspirarador incluye varios accesorios Vexilar

Su diseño ultradelgado de 7,8 cm le permite llegar a rincones donde otros aspiradores lo tienen difícil, por no decir imposible, como debajo de sofás o muebles. Además, gracias a su sensor infrarrojo, se desplaza con precisión evitando chocar con el mobiliario. A esto se suma su sistema 2 en 1 de aspirado y fregado, con un depósito de polvo de 300 ml y un tanque de agua de 250 ml. Desde el móvil, es posible ajustar tanto la potencia de succión como el volumen de agua en tres niveles distintos, lo que permite personalizar la limpieza según el tipo de suelo, ya sea parqué, baldosa o de otro tipo. Además, incluye un mando a distancia.

La potencia es un aspecto muy importante a la hora de limpiar, y aquí el Vexilar W7 ofrece una succión de hasta 4.000 Pa, lo que significa que puede eliminar el polvo y la suciedad sin ningún problema, incluso los pelos que sueltan los perros y gatos. En cuanto a los dos cepillos laterales en forma de Y, están diseñados para recoger la suciedad en dos direcciones y dirigirla hacia la ranura de succión, logrando una limpieza más profunda en esquinas y bordes, donde otros robots suelen fallar.

La versatilidad también juega a su favor. Ofrece cuatro modos de limpieza: automático, zigzag, bordes, puntos y alfombras y, al detectar una alfombra, activa automáticamente la máxima potencia para dejarla impecable. Por otro lado, su batería proporciona hasta 120 minutos de autonomía, más que suficiente para limpiar un piso con una sola carga.

A estas alturas, no hace falta decir que el Vexilar W7 no es simplemente otro robot aspirador más, ya que, a diferencia de otros, este también también friega. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

