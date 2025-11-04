Google confirma que el "Modo IA" también tendrá publicidad (pero será diferente)

Hace algo menos de un mes, Google anunció la llegada a España del _"modo IA"_ a su buscador, un nuevo método de búsqueda que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para ofrecerte respuestas conversacionales y multimodales impulsadas por Gemini 2.5.

Pues bien, ahora un directivo de la gran G acaba de confirmar que este nuevo modo de búsqueda potenciado con IA tampoco se librará de la publicidad que aparece en el buscador, pero esta será algo diferente a la que estamos acostumbrados.

El nuevo Modo IA del buscador de Google también mostrará anuncios

Como desvela un reciente informe del medio Bleeping Computer, hace unas semanas, Robby Stein, el vicepresidente de producto de Búsqueda de Google, participó en el vídeopodcast 'Silicon Valley Girl', el cual está conducido por la creadora de contenido Marina Mogilko.

En dicha entrevista, la cual te dejamos sobre estas líneas, Stein le confirmó a Mogilko que el negocio pubicitario de Google no desaparecerá tras el avance de la IA, sino que evolucionará y ofrecerá una experiencia diferente al usuario.

Podrías hacer una foto de tus zapatos y decir: 'Hola, estos son mis zapatos. ¿Hay otros zapatos tan chulos como estos?'. Y nosotros podríamos responderte ahora mismo o ayudarte a contextualizarlo. O podrías preguntarnos sobre un restaurante que te parece muy interesante. Pueden ser cinco frases sobre todas tus alergias, problemas con esto. Tengo un grupo grande. Quiero asegurarme de que haya luz. ¿Qué puedo reservar con antelación? Y ahora también puedes poner eso en Google.

Stein continuó argumentando que esta "es una oportunidad para que el futuro sea aún más útil para ti, especialmente en el contexto publicitario" y desveló que su compañía ya ha comenzado a realizar "algunos experimentos con anuncios en el modo IA y en las experiencias de IA de Google".

Por lo tanto, todo parece indicar que la idea de Google es que utilices el Modo IA de su buscador para realizar consultas personales y en función de dichas preguntas, este nuevo modo de búsqueda te mostrará anuncios personalizados.