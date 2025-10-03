Xiaomi vuelve a revolucionar el mercado de los VMP con su nuevo patinete eléctrico: motor de 900 W y 60 km de autonomía

En el pasado MWC 2025, Xiaomi presentó su nueva generación de patinetes eléctricos, la cual está formada por cuatro modelos: los Xiaomi Electric Scooter Elite, Xiaomi Electric Scooter 5, Xiaomi Electric Scooter 5 Pro y Xiaomi Electric Scooter 5 Max.

Pues bien, ahora el gigante chino acaba de lanzar en España al último integrante de esta serie, un Xiaomi Electric Scooter 5 Plus que destca por contar con una gran potencia gracias a su motor de 900 W, con una autonomía realmente buena que llega hasta los 60 kilómetros y con una serie de prestaciones mejoradas que le aportan seguridad y comodidad.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus: toda la información

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus apuesta por un diseño renovado que cuenta con una serie de elementos que mejoran la seguridad y la comodidad del patinete. Entre estos debemos destacar un sistema de absorción de impactos formado por una doble horquilla delantera y por unas ruedas sin cámara de 12 pulgadas que reduce las vibraciones y te ofrece una mayor tracción y estabilidad gracias a la cual vas a poder circular por superficies irregulares como gravilla o caminos con baches.

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus es tan cómodo como seguro Propio

Además, la seguridad de este nuevo patinete eléctrico se completa con un sistema de frenos doble formado por un freno de tambor delantero y un E-ABS trasero y con un sistema TCS antideslizante que te permite tener una mejor tracción en superficies húmedas.

Este nuevo patinete eléctrico de Xiaomi tampoco se queda corto en potencia y autonomía, ya que está equipado con un motor de 900 W que te permite alcanzar los 25 km/h y subir pendientes de hasta un 20% de inclinación y con una gran batería que promete hasta 60 kilómetros con una sola carga.

Asimismo, el Xiaomi Electric Scooter 5 Plus cuenta con tres modos de conducción diferentes: peatón, estándar y deportivo y soporta hasta 120kg de carga.

Tanto el chasis como la batería del Xiaomi Electric Scooter 5 Plus son resistentes al agua Propio

Por si esto fuera poco, el nuevo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus también es resistente al agua, ya que su chasis cuenta con la certificación IPX5 y su batería con la certificación IPX6 y dispone de un sistema de luces inteligentes con detección automática que se encarga de ajustar automáticamente el nivel de iluminación en función de la luz ambiental para que tengas una buena visibildiad en trayectos nocturnos.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus: disponibilidad y precio

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus ya se puede comprar oficialmente en España a través de la tienda online del gigante chino por tan solo 549,99 euros, un precio realmente competitivo para un patinete eléctrico cómodo, potente y seguro.