Si tienes uno de estos móviles Xiaomi, tenemos malas noticias para ti: ya no recibirá más actualizaciones
Un reciente informe del medio Xiaomi Time confirma que más de 70 dispositivos de la marca se quedan sin actualizaciones este año y ya no recibirán HyperOS 3
Una vez que Xiaomi ya ha comenzado a desplegar la actualización global a HyperOS 3 en los primeros dispostivos compatibles y después de desvelarte los terminales que van a recibir una versión de HyperOS 3 basada en Android 15, ahora ya te podemos confirmar cuales son los smartphones y tablets de Xiaomi que se quedan sin actualizaciones este año y que, por lo tanto, ya no recibirán HyperOS 3.
A continuación, te pasamos a enumerar todos y cada uno de los dispositivos de Xiaomi que llegan al final de su ciclo de soporte en 2025 y que pasan a formar parte del llamado listado "EOL" del gigante chino.
Estos son los dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que se quedan sin actualizaciones en 2025
Como podemos leer en el medio especializado Xiaomi Time, la compañía con sede en Pekín ha actualizado su listado EOL de terminales que se quedan sin soporte incluyendo 71 móviles y tablets que llegan al final de su vida útil este mismo año y que se quedan sin HyperOS 3.
Entre los smartphones de este listado se encuentran series tan populares como los Xiaomi 11, los Redmi Note 12 o los POCO X5.
Sin más dilación, te pasamos a detallar todos los dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán más actualizaciones y los dividiremos en tres grupos: el primero incluye los terminales que no se actualizarán a HyperOS 3, en el segundo están los móviles y tablets que recibirán HyperOS 2 basado en Android 14 como última actualización y en el tercero aquellos que ni siquiera se actualizarán a HyperOS 2.
Dispositivos de Xiaomi que ya no se actualizarán a HyperOS 3
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Lite
Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi Mi 11i
Xiaomi 11i HyperCharge
Xiaomi Mi 11X
Xiaomi Mi 11X Pro
Xiaomi Mi 11 LE
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 12 Lite
Xiaomi 12X
Xiaomi Civi
Xiaomi Mix 4
Xiaomi Pad 5
Xiaomi Pad 5 Pro 5G
Xiaomi Pad 5 Pro (Wi-Fi)
Redmi Note 12
Redmi Note 12 4G
Redmi Note 12 NFC 4G
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro 4G
Redmi Note 12 Pro+
Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
Redmi Note 12 Pro Speed Edition
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12R
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12S
Redmi Note 13 4G
Redmi Note 13 4G NFC
Redmi 12
Redmi 12 5G
Redmi 12C
Redmi A2
Redmi A2+
Redmi Pad SE
POCO C51
POCO C55
POCO C65
POCO C71
POCO C75 5G
POCO M4 5G
POCO M5
POCO M5s
POCO M6 Pro
POCO M6 Pro 4G
POCO M6 Plus 5G
POCO F4
POCO F4 Pro
POCO F4 GT
POCO F5 5G
POCO X4 GT
POCO X4 GT Pro
POCO X5 5G
POCO X5 Pro 5G
Dispositivos de Xiaomi que recibirán HyperOS 2 basado en Android 14 como su última actualización
Xiaomi Mi 11
Xiaomi Mi 11 Pro
Xiaomi Mi 11 Ultra
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Xiaomi 11T
Xiaomi 11T Pro
Dispositivos de Xiaomi que no se actualizarán a HyperOS 2
Redmi Note 11
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro+ 5G
Redmi Note 11 SE
Redmi Note 11S
Redmi Note 11S 5G
POCO M4 5G
Redmi 10 5G
Redmi 10C
Redmi 11 Prime 5G
POCO M4 Pro
POCO X4 Pro 5G
Redmi Pad
Si tienes alguno de estos dispositivos de Xiaomi y quieres seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, te recomendamos que o bien le instales una ROM personalizada para instalar los parches de seguridad de una manera "no oficial" o bien que actualices tu smartphone con uno de los nuevos modelos de las tres marcas de la firma china como los Xiaomi 15T, los Redmi Note 15 o los POCO F7.
