Si tienes uno de estos móviles Xiaomi, tenemos malas noticias para ti: ya no recibirá más actualizaciones

Un reciente informe del medio Xiaomi Time confirma que más de 70 dispositivos de la marca se quedan sin actualizaciones este año y ya no recibirán HyperOS 3

El Redmi Note 12 4G es uno de los móviles de Xiaomi que se quedan sin soporte este año
El Redmi Note 12 4G es uno de los móviles de Xiaomi que se quedan sin soporte este año
David Freire
Una vez que Xiaomi ya ha comenzado a desplegar la actualización global a HyperOS 3 en los primeros dispostivos compatibles y después de desvelarte los terminales que van a recibir una versión de HyperOS 3 basada en Android 15, ahora ya te podemos confirmar cuales son los smartphones y tablets de Xiaomi que se quedan sin actualizaciones este año y que, por lo tanto, ya no recibirán HyperOS 3.

A continuación, te pasamos a enumerar todos y cada uno de los dispositivos de Xiaomi que llegan al final de su ciclo de soporte en 2025 y que pasan a formar parte del llamado listado "EOL" del gigante chino.

Estos son los dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que se quedan sin actualizaciones en 2025

Como podemos leer en el medio especializado Xiaomi Time, la compañía con sede en Pekín ha actualizado su listado EOL de terminales que se quedan sin soporte incluyendo 71 móviles y tablets que llegan al final de su vida útil este mismo año y que se quedan sin HyperOS 3.

Entre los smartphones de este listado se encuentran series tan populares como los Xiaomi 11, los Redmi Note 12 o los POCO X5.

Sin más dilación, te pasamos a detallar todos los dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO que no recibirán más actualizaciones y los dividiremos en tres grupos: el primero incluye los terminales que no se actualizarán a HyperOS 3, en el segundo están los móviles y tablets que recibirán HyperOS 2 basado en Android 14 como última actualización y en el tercero aquellos que ni siquiera se actualizarán a HyperOS 2.

Dispositivos de Xiaomi que ya no se actualizarán a HyperOS 3

  • Xiaomi Mi 11

  • Xiaomi Mi 11 Lite

  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE

  • Xiaomi Mi 11 Pro

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

  • Xiaomi Mi 11i

  • Xiaomi 11i HyperCharge

  • Xiaomi Mi 11X

  • Xiaomi Mi 11X Pro

  • Xiaomi Mi 11 LE

  • Xiaomi 11T

  • Xiaomi 11T Pro

  • Xiaomi 12 Lite

  • Xiaomi 12X

  • Xiaomi Civi

  • Xiaomi Mix 4

  • Xiaomi Pad 5

  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G

  • Xiaomi Pad 5 Pro (Wi-Fi)

  • Redmi Note 12

  • Redmi Note 12 4G

  • Redmi Note 12 NFC 4G

  • Redmi Note 12 Pro

  • Redmi Note 12 Pro 4G

  • Redmi Note 12 Pro+

  • Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition

  • Redmi Note 12 Turbo

  • Redmi Note 12R

  • Redmi Note 12R Pro

  • Redmi Note 12S

  • Redmi Note 13 4G

  • Redmi Note 13 4G NFC

  • Redmi 12

  • Redmi 12 5G

  • Redmi 12C

  • Redmi A2

  • Redmi A2+

  • Redmi Pad SE

  • POCO C51

  • POCO C55

  • POCO C65

  • POCO C71

  • POCO C75 5G

  • POCO M4 5G

  • POCO M5

  • POCO M5s

  • POCO M6 Pro

  • POCO M6 Pro 4G

  • POCO M6 Plus 5G

  • POCO F4

  • POCO F4 Pro

  • POCO F4 GT

  • POCO F5 5G

  • POCO X4 GT

  • POCO X4 GT Pro

  • POCO X5 5G

  • POCO X5 Pro 5G

Dispositivos de Xiaomi que recibirán HyperOS 2 basado en Android 14 como su última actualización

  • Xiaomi Mi 11

  • Xiaomi Mi 11 Pro

  • Xiaomi Mi 11 Ultra

  • Xiaomi 11 Lite 5G NE

  • Xiaomi 11T

  • Xiaomi 11T Pro

Dispositivos de Xiaomi que no se actualizarán a HyperOS 2

  • Redmi Note 11

  • Redmi Note 11 Pro 5G

  • Redmi Note 11 Pro+ 5G

  • Redmi Note 11 SE

  • Redmi Note 11S

  • Redmi Note 11S 5G

  • POCO M4 5G

  • Redmi 10 5G

  • Redmi 10C

  • Redmi 11 Prime 5G

  • POCO M4 Pro

  • POCO X4 Pro 5G

  • Redmi Pad

Si tienes alguno de estos dispositivos de Xiaomi y quieres seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, te recomendamos que o bien le instales una ROM personalizada para instalar los parches de seguridad de una manera "no oficial" o bien que actualices tu smartphone con uno de los nuevos modelos de las tres marcas de la firma china como los Xiaomi 15T, los Redmi Note 15 o los POCO F7.

